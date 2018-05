Der er flere dødsofre ved skoleskyderiet i Santa Fe i Texas, oplyser politikilder til amerikanske medier.

Santa Fe. Et antal mennesker er dræbt i forbindelse med et skoleskyderi fredag på Santa Fe High School i Texas.

Det siger en unavngiven kilde inden for politiet ifølge avisen Houston Chronicle.

Den lokale tv-station KHOU citerer ligeledes kilder inden for politiet og andre lokale myndigheder for at sige, at der er dræbte som følge af skyderiet.

Oplysningerne er ikke officielt bekræftet.

Kort forinden havde Santa Fe Independent School District i en meddelelse på Facebook skrevet, at flere mennesker var såret under skyderiet.

Skoledistriktet har ikke oplyst, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt det er.

Politiet har endnu ikke officielt bekræftet, om der er sårede eller dræbte, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den formodede gerningsmand er anholdt, siger skolens viceinspektør, som ikke umiddelbart har oplysninger om eventuelle sårede. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den anholdte er en af skolens elever, siger unavngivne kilder i politiet til den lokale tv-station KTRK.

En elev på skolen oplyste tidligere til KTRK, at hun så gerningsmanden skyde en pige i foden. Oplysningen er ikke bekræftet fra myndighedernes side.

Et andet øjenvidne tilføjer, at brandalarmen gik i gang på skolen omkring klokken 7.45 lokal tid, og at eleverne så forlod deres klasseværelser.

Hun siger til tv-stationen, at flere elever mener at have hørt lyden af skud.

Skyderiet udløste en fuld såkaldt lockdown ved Santa Fe High School. Tv-billeder viser et stort opbud af politi og redningsmandskab ved skolen.

/ritzau/