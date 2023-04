Lyt til artiklen

Hvis man er en vodkaglad russer, kan man igen beruse sig i vodka fra det svenske mærke Absolut.

Det er dog langt fra alle, der synes, at det er en god nyhed. Svenske politikere står nærmest i kø for at fordømme de franske ejere af Absolut Vodka, Pernod Ricard.

Det skriver Expressen.

I starten af april kunne Pernod Ricard nemlig meddele, at man igen ville eksportere den populære vodka til Rusland.

Det har fået flere svenske politikere op af stolen og til tasterne.

»De skulle skamme sig! Stop med at købe Absolut Vodka!«, skriver Björn Söder fra Sverigedemokraterna på Twitter.

Björn bakkes op af flere af sine rigsdagskollegaer, blandt andet Gustaf Göthberg, folketingsmedlem for Moderaterna, som fortæller, at han gerne ville have opgivet Absolut vodka, hvis det var noget, han drak.

Ifølge firmaet selv er grunden til at genoptage eksporten behæftet med noble hensigter.

Paula Eriksson, der er kommunikationschef i Absolut Company, fortæller nemlig til mediet, at man genoptager eksporten for at beskytte firmaets medarbejdere i Rusland.

Og så er det også et spørgsmål om at sikre organisationens økonomiske holdbarhed lokalt, fortæller hun.

Efter Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, har en hel del vestlige firmaer trukket deres forretninger ud af landet.

Ifølge en opdateret oversigt fra Yale University har over 1.000 virksomheder meddelt, at de frivilligt begrænser deres aktiviteter i Rusland i et vist omfang ud over, hvad der er påkrævet af internationale sanktioner.