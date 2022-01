Canadiske borgere bliver i disse dage advaret mod at tage til landets hovedstad Ottawa i weekenden.

Det er byens øverste politichef, der er ude med advarslen, fordi man er bekymret for, hvorvidt det kan eskalere, når en stor karavane med flere tusind lastbiler ankommer til byen.

Karavanen, som bliver kaldt ‘Convoy of Freedom 2022’, har de sidste dage kørt gennem landet for at slutte i Ottawa, hvor de vil demonstrere mod blandt andet vaccinekrav i Canada, skriver CTV News Ottowa.

Og det er ikke kun hovedstadens politi, der er bekymret.

Folk, der støtter lastbilchaufførerne, der kører fra British Columbia til Ottawa for at protestere mod vaccinekrav. Foto: COLE BURSTON Vis mere Folk, der støtter lastbilchaufførerne, der kører fra British Columbia til Ottawa for at protestere mod vaccinekrav. Foto: COLE BURSTON

Det er generaldirektør for beskyttelsestjenesten og øverste embedsmand i Underhuset i Canada, Patrick McDonnell, også.

Han er især bekymret for medlemmerne af Parlamentet, skriver det lokale nyhedsmedie City News Toronto.

Derfor har han sendt et brev ud til parlamentsmedlemmerne, hvor han advarer om, at de kan blive udsat for såkaldt ‘doxing.’

‘Doxing’ er, når der bliver fundet og offentliggjort personlige oplysninger om en eller flere bestemte personer på internettet – normalt med ondsindede hensigter.

I brevet skriver han, at flere nyhedsmedier har skrevet, at det tyder på, demonstrationerne også kan komme til at foregå på parlamentsmedlemmernes kontorer eller i deres boliger i hovedstadsregionen.

Generaldirektøren for beskyttelsestjenesten minder parlamentsmedlemmerne om ikke at blive involveret i demonstrationen, at gå et sikkert sted hen samt at undgå fysiske sammenstød, ‘selvom de bliver provokeret.’

»Luk og lås alle udvendige døre og informer de lokale myndigheder om enhver demonstration. Og når det er sikkert at gøre det, skal du underrette kontoret for ‘Sergeant-at-Arms’ og virksomhedssikkerhed,’« skriver Patrick McDonnell i brevet.

‘Canada Unity’ hedder gruppen, der organiserer karavanen, som de startede i kølvandet på, at der 15. januar kom nye vaccinekrav.

Folk samles for at støtte chaufførerne, der er på vej til Ottawa for at demonstrere mod vaccinekrav. Foto: CARLOS OSORIO Vis mere Folk samles for at støtte chaufførerne, der er på vej til Ottawa for at demonstrere mod vaccinekrav. Foto: CARLOS OSORIO

De nye krav betyder, at canadiske lastbilchauffører fremover skal være fuldt vaccineret, hvis de vil undgå en to-ugers karantæne, når de krydser ind i Canada fra USA.

‘Canada Unity’ har offentliggjort et skriv på nettet om, at de med protesten ikke kun ønsker en ende på alle vaccinekrav, men at de også ønsker, at generalguvernøren og senatet erstatter Justin Trudeau-regeringen med et såkaldt ‘borgerudvalg’.

På et pressemøde onsdag sagde premierminister Justin Trudeau, at det er en 'yderst lille minoritetsgruppe', der er på vej til Ottawa i lastbilskaravanen.

Han sagde også, at de har ‘uacceptable synspunkter,’ der ikke repræsenterer den måde, de fleste canadiere føler.

‘Canadian Trucking Alliance’, der repræsenterer lastbilchauffører landet over, har taget afstand fra demonstrationen.

Ifølge dem er mere end 85 procent af de 120.000 canadiske lastbilchauffører, der regelmæssigt krydser grænsen, vaccineret – men op til 16.000 kan blive sat ud af spillet på grund af det nye krav. Og det kommer til at skabe problemer med forsyningskæden, lyder det.