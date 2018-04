Japans premierminister sender offergave til krigsmindesmærke i Tokyo, hvor også 14 krigsforbrydere æres.

Tokyo. Japanske politikere og ledere har igen fået nabolandene til at se rødt ved at møde op ved helligdommen Yasukuni i Tokyo. Her mindes flere notoriske krigsforbrydere.

Premierminister Shinzo Abe har sendt en rituel offergave.

Fredag mødte 70 politikere op ved Yasukuni for at vise deres respekt. Monumentet er til ære for de faldne japanske soldater i Anden Verdenskrig.

Blandt dem, man ærer, er 14 japanske ledere, der af de allierede magter blev dømt som krigsforbrydere efter krigen.

Abe fik sindene i kog, også hos de amerikanske allierede, da han i 2013 selv besøgte helligdommen. Det blev mødt med rasende protester fra Kina og Korea.

Siden har han nøjedes med at sende offergaver, når de japanske ofre mindes hvert forår og efterår ved Yasukuni.

Abes offergave dette forår kom samtidig med, at Nordkorea oplyste, at det vil stoppe sine atomprøvesprængninger.

Sydkoreas udenrigsministerium kritiserer i en erklæring, at den japanske regering bliver ved med at ære japanere, der påførte andre så enorme lidelser.

- Regeringen udtrykker dyb bekymring og beklagelse over, at ledere i Japans regering og parlament endnu en gang har sendt offergaver og udtrykt deres respekt ved Yasukuni-helligdommen, som glorificerer historien om den koloniale invasion og angrebskrigen, hedder det.

Millioner af civile i Korea, Kina og lande i regionen blev dræbt under den japanske hærs hærgen.

Japan er ofte blevet kritiseret for ikke at tage samme opgør med krigen, som Tyskland gjorde efter naziregimets endeligt.

Blandt de krigsforbrydere, der hædres i Yasukuni er general Hideki Tojo.

Han godkendte og ledede blandt andet angrebet på den amerikanske base Pearl Harbor i 1941.

Det blev anledningen til, at USA trådte ind i Anden Verdenskrig og i august 1945 nedkæmpede det japanske regime under kejser Hirohito.

Det skete, efter USA havde kastet atombomber over byerne Hiroshima og Nagasaki.

