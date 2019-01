Aktivister i "De Gule Veste" vil være politikere. Det kan gavne præsident Macron, som de ellers kritiserer.

En lille gruppe af aktivister i bevægelsen "De Gule Veste" i Frankrig er i fuld gang med at splitte bevægelsen.

Gruppen, der foreløbig kun består af omkring ti personer, vil stille op til valget til EU-Parlamentet i maj.

Det har udløst debat om, hvorvidt bevægelsen skal være en politisk kraft eller regeringskritiske aktivister.

Meningsmålinger siger, at gruppen vil tage stemmer fra højrefløjen, og det vil gavne præsident Emmanuel Macron, hvis politik ellers har udløst bevægelsens protester.

Ingrid Levavasseur står øverst på den lille gruppes kandidatliste, og hun beskyldes af flere andre aktivister for at forråde "De Gule Veste".

Hun siger fredag, at hun forsøger at skabe forandringer via politisk dialog, og at hun lægger afstand til den mere voldelige del af bevægelsen.

- Vi ønsker at bringe en demokratisk debat (til fransk politik, red.), siger hun til RMC Radio.

- Det er ikke os alle, der vil vælte præsidenten.

"De Gule Veste" er opkaldt efter de sikkerhedsveste, der skal være i alle franske biler. Bevægelsen begyndte i efteråret som en protest mod Macron-regeringens plan om at øge afgiften på brændstof i januar.

Protesterne greb om sig i løbet af efteråret, og på et tidspunkt tog Macron afgiftsforhøjelserne af bordet.

Men protesterne er fortsat, og de har mange gange været voldelige i blandt andet Paris, den franske hovedstad.

Mange aktivister siger, at de protesterer imod, at almindelige franskmænd ikke kan få hverdagen til at hænge økonomisk sammen.

Bevægelsen er uden ledere, men der begynder at åbenbare sig forskellige fløje i "De Gule Veste".

Der er radikale, der vil have Macron afsat, og moderate, som søger dialogen. Og så er der en gruppe, der vil have, at bevægelsen forbliver en apolitisk græsrodsbevægelse.

Andre igen vil ind i politik.

/ritzau/Reuters