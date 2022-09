Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Italien er et afsnit af den populære tegnefilmsserie Gurli Gris kommet i modvind.

Det skyldes et nyt afsnit i serien, der blev vist i Storbritannien tirsdag, hvor man bliver introduceret til et lesbisk isbjørnepar.

Gurli Gris er et tegnefilmsunivers, hvor man følger en række dyrebørn og deres familier, og serien har altså valgt at introducere en ny karakter ved navn 'Penny', som bor med sine to mødre.

Det skriver The Guardian, som også kan fortælle, at det er for meget for et fremtrædende medlem af et højreorienteret italiensk parti, som står til at vinde valget i september.

Han har appelleret til Italiens svar på DR om, at de ikke sender afsnittet.

Det er endnu uklart, om den statslige tv-station Rai vil rette sig efter forespørgslen, men Giorgia Meloni, der forventes at blive Italiens næste premierminister er også åbent modstander af ægteskab mellem homoseksuelle og deres rettigheder til at være forældre.

Den britiske serie Gurli Gris har været sendt i 18 år, og det er første gang, der er LBTQ+-karakterer med i serien.

Det skyldes ifølge The Guardian, at der har været en onlineunderskrift-indsamling, som opfordrede forfatterne til at inkludere homoseksuelle karakterer i tegnefilmsuniverset.