Russisk oppositionspolitiker er i bedring i Berlin, og Tyskland skærper bevogtningen af ham.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj viser endnu en gang tegn på bedring, efter at han i Rusland blev angrebet med den livsfarlige nervegift Novitjok.

Han er i stand til at tale igen, siden læger i Berlin mandag vækkede ham af kunstig koma. Det rapporterer medierne Der Spiegel og Bellingcat.

Samtidig er antallet af sikkerhedsfolk omkring Navalnyj øget.

Navalnyj blev i sidste måned alvorligt syg under en flyvning fra Tomsk i Sibirien til Moskva. Forinden havde han drukket en kop te, som formentlig var forgiftet.

Et ambulancefly fik ham til den tyske hovedstad, hvor han blev indlagt på hospitalet Charité. Her konstaterede lægerne i sidste uge, at Navalnyj var forgiftet med Novitjok.

Det er en nervegift udviklet af Ruslands militære efterretningstjeneste under den kolde krig.

Efter at Navalnyj er begyndt at tale, vil han formentlig kunne give flere detaljer om forløbet i Sibirien.

Tysklands regering har udbedt sig en troværdig forklaring fra Rusland på forløbet.

/ritzau/