Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez kritiserer i hårde vendinger forholdene for familier i migrantlejre i USA.

Amerikanske politikere slår alarm over "forfærdelige" forhold for familier i migrantlejre i Texas.

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, der sidste år blev valgt ind i Repræsentanternes Hus, har mandag besøgt flere migrantlejre i delstaten Texas sammen med flere andre politikere fra Kongressen.

Ocasio-Cortez er en skarp kritiker af den amerikanske præsident Donald Trumps grænsepolitik.

- Det har været forfærdeligt indtil videre. Det er svært at forstå omfanget af problemet, skrev hun på Twitter på vej fra den første til den anden lejr.

- Vi taler om systematisk ondskab med en dehumaniserende kultur, som behandler dem (migranterne, red.) som dyr.

Ocasio-Cortez havde talt med en gruppe kvinder i en celle. Hun uddyber, at en af kvinderne beskrev vagternes behandling som "psykologisk krigsførelse".

Hun fortæller, at mænd, kvinder og børn bliver tvunget til at drikke vand fra toiletterne.

Besøget blev arrangeret som en reaktion på en uafhængig rapport, der i maj advarede om "farlig overbelægning" af en lejr i El Paso.

I juni slog advokater ifølge nyhedsbureauet Reuters desuden alarm over uhumske forhold i en lejr i Clint, hvor hundredvis af børn holdes adskilt fra deres familier.

Demokraten Madelaine Dean, der også deltog i besøgene mandag, skriver ligeledes på Twitter:

- Forholdene er langt værre, end jeg kunne have forestillet mig. 15 kvinder i 50'erne og 60'erne sover sammen i en lille betoncelle uden rindende vand.

- Uger uden et bad. Alle er separeret fra deres familie. Det er en menneskerettighedskrise.

Politikernes besøg i migrantlejrene kommer kort efter, at det amerikanske medie ProPublica afslørede en lukket gruppe på Facebook for tidligere og nuværende ansatte i den amerikanske grænsemyndighed, U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Her delte omkring 9500 medlemmer blandt andet vittigheder og kommentarer om døde migranter.

Og der blev desuden diskuteret muligheden for at uddele burritos til latinamerikanske medlemmer af Kongressen ved mandagens besøg.

Derudover har der floreret billeder på gruppen, som af amerikanske medier bliver beskrevet som både sexistiske og racistiske.

/ritzau/