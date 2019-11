Konservativ parlamentsformand: Det var sund fornuft at forlade bygningen - uanset hvad brandfolkene sagde.

En af de mest fremtrædende politikere i Storbritanniens konservative regeringsparti Jacob Rees-Mogg siger i en opsigtsvækkende udtalelse tirsdag, at ofrene for en brand i boligblokken Grenfell Tower i 2017 burde have ignoreret brandvæsnets ordrer om at blive bygningen.

Udtalelsen kommer efter offentliggørelsen af en ny rapport om brandkatastrofen, som kostede 71 mennesker livet. Rapporten kritiserer, at brandfolk bad beboere om at blive, hvor de var.

- Hvis man blot ignorerer, hvad man får besked på, og forlader stedet, så er man langt mere sikker, siger Rees-Mogg, som er formand for parlamentets underhus, i et interview med BBC.

- Og jeg tror, at hvis en af os var i en brand, så ville vi have forladt bygningen - uanset hvad brandmændene måtte sige. Det synes bare at være sund fornuft, siger han videre i udtalelser, der som næsten alt andet også indgår i den igangværende valgkamp.

Rapporten om Grenfell-branden vurderer, at færre mennesker ville være omkommet, hvis brandvæsnet havde været bedre forberedt.

Den længe ventede rapport på 1000 sider har været forsidestof i de seneste dage i britiske medier.

Brandvæsnet kritiseres også for at have reageret for langsomt ved dets indsats i den 24-etager høje boligblok i North Kensington i London.

Det var en elektrisk fejl i et køleskab, som udløste katastrofen den 14. juni 2017. Flammer omsluttede hurtigt hele bygningen på grund af bygningens brandfarlige ydre beklædning.

Ud over de 72 dødsofre blev 74 indlagt på hospitaler med skader i forbindelse med branden.

En større undersøgelse af brandens årsag og myndighedernes håndtering af den kulminerede med en omfattende rapport, som blev offentliggjort i sidste uge.

Lederen af undersøgelsen, Martin Moore-Bick, fastslog, at rapporten peger på "alvorlige" fejl i beredskabet.

- Ledere kom under et enormt pres (i forbindelse med nødopkald om branden, red.), men brandvæsnet havde ikke givet dets ledere i vagtcentralen passende træning og øvelse i, hvordan man håndterer hændelser i så stor en skala med et stort antal opkald, sagde Martin Moore-Bick til BBC.

/ritzau/Reuters