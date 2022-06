Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag døde den russiske politiker Gennady Burbulis, der spillede en nøglerolle i opløsningen af Sovjetunionen.

Og nu oplyser hans talsmand, at dødsfaldet var helt uventet.

Det var Andrej Markov, Burlulis' talsmand, der søndag bekræftede over for det russiske nyhedsbureau Interfax, at den tidligere toppolitiker er død.

Efter sigende befandt 76-årige Burbulis sig i Aserbajdsjans hovedstad Baku, hvor han deltog i en konference.

»Han var ikke syg og havde det godt,« har Andrej Markov udtalt til Interfax.

Nyhedsbureauet oplyser ingen dødsårsag.

Burbulis er den tredje af nøglespillerne bag aftalen, der sikrede opløsningen af ​​Sovjetunionen og oprettelsen af ​​Commonwealth of Independent States, der er død i de seneste uger, skriver Dagbladet.

3. maj døde den tidligere hviderussiske præsident Stanislaw Shushkevich som følge af komplikationer af hjertesygdom. Han blev 87 år.

En uge senere døde også den tidligere ukrainske præsident Leonid Kravchuk i en alder af 88 år efter længere tids sygdom.

Gennady Burbulis har været udenrigsminister og en af ​​​​de mest indflydelsesrige russiske politiske skikkelser i slutningen af ​​1980erne og begyndelsen af ​​1990erne og en af ​​hovedarkitekterne bag russiske politiske og økonomiske reformer.