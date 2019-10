Oppositionspartiet Labour støtter omstridt ændringsforslag op, der kan udskyde brexit-afstemning.

Det britiske parlamentsmedlem Oliver Letwin støtter premierminister Boris Johnsons brexit-aftale, og han afviser, at han er skyld i en tilspidset situation under lørdagens brexit-debat i parlamentet med et omstridt ændringsforslag.

- Jeg vil stemme for premierministerens aftale, når han i næste uge fremlægger den tilhørende lovgivning, siger Letwin, som har fremsat et omstridt ændringsforslag ved lørdagens ekstraordinære parlamentsdebat om brexit.

Hans ændringsforslag, som kan betyde, at den nye brexit-aftale ikke kommer til afstemning lørdag som planlagt, har fået Johnson til at sige:

- Det er enten min aftale - eller ingen aftale.

Oliver Letwin afviser at have ansvar for den trussel.

- Jeg er ikke ansvarlig for premierministerens trussel, siger Letwin.

Hans forslag komme til afstemning senere lørdag. Oppositionspartiet Labour bakker forslaget op.

- Premierministeren har en strategi. Han ønsker at være i stand til at lægge pres på alle, der er usikre, med sin advarsel om, at det enten er hans aftale eller ingen aftale, siger Letwin, som kritiserer Johnson for at skabe en farlig politisk situation med aftalen.

Oliver Letwin siger, at baggrunden for hans ændringsforslag er, at han frygter, at parlamentet ikke får vedtaget den nødvendige brexit-lovgivning inden tidsfristen den 31. oktober.

Oliver Letwin blev ekskluderet fra det konservative parti i september efter at have stemt mod regeringen.

Boris Johnson advarer mod en yderligere udsættelse af Storbritanniens udtræden af EU. Han siger, at der i de 27 andre EU-lande er "meget lidt appetit" efter endnu en udsættelse af brexit.

