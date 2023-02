Lyt til artiklen

Beskeden til Zvonimir Stević var soleklar.

»Lige meget hvor du er, eller hvad du siger, vil du nu altid være kendt som 'pornopolitikeren',« sagde lederen af Serbiens Socialistparti, Ivica Dačić.

For Zvonimir Stević var i den grad blevet afsløret. Af et videoklip fra det serbiske parlament fra sidste uge – og det spredte sig med lynets hast. Det skriver Politico.

Her kunne man se den mangeårige og respekterede politiker sidde med sin mobiltelefon foran sig, mens hans folkevalgte kollegaer var midt i en debat.

Det var utvetydig, hvad Zvonimir Stević så på den lille skærm: Utilsløret porno.

Og det var tydeligt, at han ikke vidste, at han selv blev filmet fra oven. Se det øverst i artiklen

Derfor var partileder (og serbisk udenrigsminister) Ivica Dačić også klar i mælet, da han senere blev bedt om at kommentere på sagen, da landets medier også havde taget den pinlige affære op.

»Det er en skandale og en katastrofe, og du må træde tilbage,« sagde Ivica Dačić.

Og det gjorde Zvonimir Stević så tirsdag.

I et større billede har politikerens ageren også vakt harme. For det var under en debat om Kosovo, at han valgte at bruge sin tid på at se porno på sin mobiltelefon.

Serbien og Kosovo har således igennem et stykke tid været på direkte koalitionskurs med hinanden, hvilket ikke mindst har skabt frygt det fremtidige forhold mellem landene (læs mere om det her), og Zvonimir Stević var endda formand for det serbiske parlaments Kosovo-komité.

Det har ikke mindst vakt opsigt i netop Kosovo, hvor kritikken går på, at det tydeligt siger noget om, hvor ligeglad man i Serbien er med nabolandet.

Debatten i det serbiske parlament udviklede sig endda også i fysisk retning, hvor flere politikere kom i infight med hinanden.

Mens Zvonimir Stević altså foretog sig noget helt andet.