Politibetjente i den amerikanske delstat Georgia har slået plat og krone om, hvorvidt de skulle anholde en bilist, der kørte for stærkt.

Det overraskende øjeblik fandt sted 7. april, da den 24-årige Sarah Webb blev bedt om at trække ind til siden, da en patruljebil observerede, at hun kørte for stærkt. Sarah Webb forklarede sig med, at hun var på vej til arbejde, og at hun var sent på den, skriver flere amerikanske medier, blandt andet ABC.

Efter at politiet havde talt med hende, fremgår det af videomaterialet fra de kameraer, som betjentene selv bærer på kroppen, at den ene betjent siger 'A head, R tail' (A krone, R plat, red.), hvor A og R formodes at stå for 'arrest' og 'release' (løsladelse, red.). Via en app på telefonen slår betjenten plat.

»Det er plat, ikke,« hører man en betjent spørge.

»Jo, så løsladelse,« svarer den anden.

»23«, svarer kollegaen - hvilket formentlig refererer til code 23, som refererer til en fængsling.

Sarah Webb blevv derefter anholdt og lagt i håndjern og taget med i patruljebilen. Hun blev sigtet for at have kørt hensynsløst og for hurtigt efter omstændighederne. Anklagemyndigheden afviste derefter sagen mod hende ifølge lokale WXIA-TV.

Der er til gengæld påbegyndt en intern undersøgelse af de to politibetjente, der er hjemsendt, indtil konklusionen foreligger.

Ifølge Rusty Grant, der er leder af politiet i Roswell, er det, der er sket, ikke acceptabelt.

»Opførslen kendetegner ikke de hårdtarbejdende betjente i distriktet, og jeg har langt højere forventninger til dem. Jeg er rystet over, at nogen hos ordensmagten på den måde banaliserer den beslutningsproces, der eventuelt leder til, at vedkommende vælger at anholde en borger,« siger han i en udtalelse.

På Facebook raser flere brugere over betjentene, der iføgle en bruger 'burde været fyret', mens en anden omtaler epsioden som embedsmisbrug. En trejde bemærker, at betjenten jo faktisk slog plat - og at hun derfor burde have været løsladt.