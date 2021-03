I tirsdags lykkedes det endelig det amerikanske politi i delstaten Colorado at fange en såret gås.

Fire betjente var i aktion med hver sit net for at indfange gåsen. Pilen, der var af plastik, stak ud på begge sider af gåsens hals.

En – formentlig ondsindet person – havde skudt gåsen, men såret var heldigvis kun overfladisk.

Politiet i Boulder delte videoen af deres fangst i onsdags. Det skriver outtherecolorado.

It saddens us the things some humans do to each other & to animals. So when we're able to help, we love to do so. BPD Animal Protection safely rescued this goose yesterday, removed part of the arrow & helped transport him. Pls call 303-441-3333 if you know who did this #Boulder pic.twitter.com/6mriDvrbLC — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 17, 2021

De har været klar over gåsens forfatning siden 5. marts. Dyrepolitiet har lige siden forsøgt at indfange den, efter at de har modtaget rapporter om den sårede gås.

På trods af den tilsyneladende seriøse skade har gåsen været bemærkelsesværdig mobil.

Den kunne både gå, svømme og flyve, og det gjorde redningsaktionen særdeles vanskelig, har politiet postet på Facebook.

'Men fire af vore betjente arbejdede sammen i går eftermiddags for at lokke den med foder og bruge net til at fange den. De har med stor forsigtighed brugt en boltklipper til at fjerne dele af pilen.

Det er ikke første gang, at en gås er blevet ramt af en pil i USA.

I august 2006 var en gås med en pil tværs gennem kroppen i stand til både at flyve og svømme i en sø i byen Jackson, Mississippi.