Alaska er den amerikanske favoritstat at flygte til, hvis man har begået noget, som ikke rigtig tåler dagens lys.

Det bør måske ikke komme som den helt store overraskelse, at en del af statens politifolk også bærer rundt på diverse straffe.

Men at alle – alle betjente – i en bestemt by i Alaska har fået en dom for vold i hjemmet – det overrasker nok de fleste.

Selv chefen for politistyrken i byen har en plet på sin straffeattest, skriver New York Post.

Turister på vej over Byron-gletsjeren i Alaska. Foto: Lance King Vis mere Turister på vej over Byron-gletsjeren i Alaska. Foto: Lance King

Det er den chokerende besked, der fremgår af en ny undersøgelse af den meget løse ansættelsespolitik, de forskellige politidistrikter i staten har.

For få ansatte og for dårlige lønninger over hele staten gør politiet desperat efter nye betjente. Så meget, at kriminelle nu bliver ansat som betjente, skriver Anchorage Daily News.

Meget ofte er tidligere straffede personer de eneste, der søger et job i politiet, viser undersøgelsen, der er lavet af ProPublica – en nonprofitorganisation.

Det er nærmest som at sætte rævene til at passe på hønsene.

I den lille by Stebbins i Alaska var samtlige syv medlemmer af politikorpset tidligere straffet. Foto: Google Maps Vis mere I den lille by Stebbins i Alaska var samtlige syv medlemmer af politikorpset tidligere straffet. Foto: Google Maps

Tilbage til byen, hvor samtlige betjente er straffet.

I den lille by Stebbins får en betjent 14 dollars i timen - og alle syv medlemmer af politikorpset har erklæret sig skyldige i voldsepisoder i hjemmet, gennem det sidste årti, viser rapporten.

Selv chefen blev dømt for at sende en teenager, han var i familie med, til jorden og truede med at dræbe hende i 2017. Det var bare et år før han blev hyret af politiet.

»Er jeg nu en politibetjent?« husker Nimeron Mike, efter han blev ansat af politistyrken i Stebbins.

At han havde en dom som sexforbryder, biltyv og at føre en bil mens man er fuld, skræmte ikke politiet fra at ansætte hem.

»Er det så nemt?« husker han, at han undrede sig.

Dog varede hans ansættelse ikke specielt længe. Han blev fyret efter tre måneder, da han ikke svarede på telefonopkald, og ikke var på god fod med en anden politimand.

Alt i alt var der mindst 14 områder i Alaska, der havde hyret betjente med en kriminel fortid, som egentlig skulle have gjort det umuligt for dem, at få job i politiet,

I maj måned viste en undersøgelse, at en ud af tre fællesskaber slet ikke havde nogle politifolk ansat.