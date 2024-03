Få dage efter et makabert trippeldrab i Norge deler politiet nu flere oplysninger om hændelsesforløbet.

En 59-årig far er i øjeblikket mistænkt for natten til lørdag at have taget livet af sin kone og to børn, før han begik selvmord.

Familien blev fundet døde lørdag i deres bolig, som ligger i byen Torpo i Ål kommune.

Politiet har siden fundet flere våben i huset, og det tyder på, at ofrene er døde af skud, oplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen lørdag ifølge TV 2 Norge:

»Alt tyder på, at ofrene blev skudt, mens de sov, og der er ingen tegn på kamp i boligen,« lyder det.

Ifølge norske Dagbladet er de afdøde mandag blevet obduceret, og politiet afventer nu en rapport.

Sagen er den tredje af sin slags på ganske kort tid og markerer således det, der kunne ligne en uhyggelig tendens i de norske landsbysamfund.

Siden årsskiftet har landets politi tre gange måttet rykke ud til gerningssteder, hvor en mand – i to tilfælde en far og en enkelt gang en søn – efter alt at dømme har slået sin familie ihjel og efterfølgende taget sit eget liv.

Over for TV 2 i Norge spekulerer en ekspert nu over, om gerningsmændene inspirerer hinanden.

»Havde du spurgt mig for en måned siden, ville jeg have sagt nej, de har ikke sådan en smitteeffekt. Men vi har haft påfaldende mange sådanne hændelser nu, så man kan ikke helt se bort fra muligheden for, at det smitter«, lyder det fra psykolog Pål Grøndahl.

Den formodede gerningsmand bag weekendens drab var ikke i forvejen kendt af politiet og bliver af en nabo beskrevet som »blid og glad«.

»Han var stille og rolig, men meget behagelig,« siger naboen, Bjørn Rygg, til TV 2.

Manden skal have delt mange billeder af sin familie på sociale medier – men også af jagtvåben. Han var aktiv i det lokale sportshold i flere år og har haft bestyrelsesposter i en autocamperforening, skriver mediet.

Han havde flere skydevåben lovligt registreret.

Betjente fandt den afdøde familie lørdag efter en henvendelse fra en bekymret person, som tog kontakt til politiet, da familiens datter ikke var mødt op til en aftale.