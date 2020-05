Ville Anne-Elisabeth Hagen skilles fra den mand, som hun havde været gift med i 49 år? Og var det derfor, hun pludselig forsvandt en oktoberdag i 2018?

Norsk politi arbejder angiveligt ud fra en teori om, at den 68-årige milliardærfrue ønskede at bryde ægteskabet med Tom Hagen, og at det gav ægtemanden det perfekte motiv til at ville dræbe hende.

Det er nu snart halvandet år siden, en af Norges rigeste mænd kom hjem fra arbejde og ikke kunne finde sin kone.

I hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo lå blot et langt brev fra hendes formodede kidnappere med et krav på en gigantisk løsesum i kryptovaluta.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Tom Hagen har afvist, at han og hustruen nogensinde seriøst overvejede skilsmisse. (Arkivfoto) Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Tom Hagen har afvist, at han og hustruen nogensinde seriøst overvejede skilsmisse. (Arkivfoto) Foto: Privat

Efter en længere intens efterforskning er politiet nu overbeviste om, at bortførelsen er et fupnummer, og at Tom Hagen i virkeligheden selv står bag det hele.

Den 70-årige rigmand er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Selv nægter han alle anklager og kalder ægteskabet 'almindeligt' og 'godt', og han har tidligere understreget, at han og hustruen aldrig på noget tidspunkt seriøst har drøftet skilsmisse.

Politiet har indtil videre været meget tilbageholdende med at udtale sig om, hvad de mener, er Tom Hagens motiv.

Nu har tv-stationen NRK imidlertid fået kendskab til oplysninger om, at hovedteorien skulle være, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt som følge af problemer i ægteskabet.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikret med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Ifølge tv-stationen bygger tesen blandt andet på flere vidne, som beretter, at Anne-Elisabeth Hagen havde søgt råd om skilsmisse og undersøgt, hvordan hun skulle gribe det an, hvis hun ville forlade sin mand.

Og så spiller ægtepagten, som flere gange har været omtalt i medierne, også en stor rolle. I tilfælde af skilsmisse ville aftalen mellem ægtefællerne nemlig give Tom Hagen stort set alt af værdi. Et faktum, som flere eksperter har fremhævet som urimelig. De mener, at hustruen ville have en god chance for at få ægtepagten omstødt ved en domstol i tilfælde af skilsmisse.

Anne-Elisabeth Hagen var bare 19 år, da hun blev gift med Tom Hagen. Hun passede hjemmet og de tre børn, mens han arbejdede sig op til at blive en meget succesfuld og velhavende forretningsmand. I dag er han god for omkring 1,7 milliarder norske kroner.

Hverken Tom Hagen selv eller de tre nu voksne børn har udtalt sig offentligt under sagen, men har udelukkende kommunikeret med pressen gennem deres advokater.

Police officers re-examine the home of the married couple Hagen after Anne-Elisabeth Hagen's husband Tom Hagen was arrested in a police action in Lorenskog, Norway, 28 April 2020. Heiko Junge/NTB Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Police officers re-examine the home of the married couple Hagen after Anne-Elisabeth Hagen's husband Tom Hagen was arrested in a police action in Lorenskog, Norway, 28 April 2020. Heiko Junge/NTB Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Foto: NTB SCANPIX

Ståle Kihle er advokat for børnene, og han fortæller til NRK, at de er overbeviste om, at deres far er uskyldig.

Der var stor fortrolighed og åbenhed i familien. Hvis moderen overvejede skilsmisse, er de sikre på, at hun ville have fortalt dem det, pointerer de.

»De finder det utænkeligt, at Anne-Elisabeth og Tom skulle gå fra hinanden,« siger advokaten til tv-stationen.

Alligevel er det i løbet af efterforskningen kommet frem, at Anne-Elisabeth Hagen skulle have overvejet af forlade sin mand.

Tom Hagen foreviget af en tegner, da han var i retten i forbindelse med sin anholdelse. Ved siden af ham ses forsvarsadvokat Svein Holden. Foto: Fedor Sapegin Vis mere Tom Hagen foreviget af en tegner, da han var i retten i forbindelse med sin anholdelse. Ved siden af ham ses forsvarsadvokat Svein Holden. Foto: Fedor Sapegin

NRK har talt med flere kilder i personkredsen omkring parret, som bekræfter, at hun søgte rådgivning om, hvordan hun skulle gribe en eventuel skilsmisse an.

Det forlyder også, at hun specifik talte om sin mands særeje.

Gard A. Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen i forsvindingssagen, men han ønsker ikke at udtale sig om stemningen i det Hagen'ske ægteskab.

»Jeg kender ikke til, at Anne-Elisabeth Hagen ønskede at komme ud af ægteskabet, og dermed heller ikke hvilket beslutningsgrundlag det skulle bygge på,« siger han til tv-stationen.