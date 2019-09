Den teenager fra Alabama, USA, som i mandags dræbte hele sin familie på fem mennesker, fandt først for nyligt ud af, at hans mor ikke var hans biologiske mor.

Det var måske for meget for den 14-årige at få familiehemmeligheden at vide, mener hans kusine Daisy McCarty.

Han skød både sin far, moderen og tre yngre søskende mandag aften i byen Elkmont i Alabama. Det skriver avisen New York Post.

Det er ikke muligt at navngive den sigtede, da han kun er 14 år, men han har de seneste måneder gebærdet sig noget mystisk.

Han har blandt andet brændt dyr levende og er også brudt ind sin skole, siger kusinen.

Så sent som i sidste uge hørte han for første gang, at den 35-årige Mary Sisk ikke var hans biologiske mor. Hans rigtige mor døde i Indiana i 2011, sagde kusinen ifølge AL.com.

Drengens far, den 38-årige John Sisk, havde i 2010 bedt om den fulde forældremyndighed over sønnen.

Han havde i den forbindelse fortalt dommeren, at drengen ikke havde set sin biologiske mor, siden han var tre år gammel.

Når han tidligere havde været på besøg hos moderen, så blev politiet flere gange tilkaldt, fordi hun var fuld eller på piller. Det hævdede faren ifølge retspapirer.

Retten hørte aldrig fra drengens biologiske mor, og John Sisk fik den fulde forældremyndighed.

Teenageren har indrømmet, at han brugte en kaliber 9 mm pistol til at dræbe forældrene og sine søskende. En dreng på seks måneder, en fem-årig pige og en dreng på seks år.

Drengen er nu tiltalt for mord, og han befinder sig i et ungdomsfængsel.