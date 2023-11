Det skulle have været en hyggelig familieferie, men det endte som en tragedie.

Ægteparret John Cooper på 69 år og hans kone, den 63-årige Susan, fra Burnley i Lancashire døde under mystiske omstændigheder under et ophold på hotellet Aqua Magic i Egypten tilbage i august 2018.

Sagen kører nu ved retten i England.

Og den er blevet åbnet med lidt af en bombe.

Det skriver Sky News.

Politiets teori er, at ægteparret døde af gift mod væggelus, da der dagen inden var blevet sprøjtet mod væggelus i hotelværelset ved siden af.

Det har ellers indtil videre været forventet, at dødsårsagen var kulilte- eller madforgiftning.

Men nu er et nyt vidne kommet på banen.

Tyske Dominik Bibi var i hotelværelset ved siden af. Værelset havde en dør ind til det engelske par.

Bibi fandt væggelus i sit hotelværelse, og tre mænd kom for at sprøjte gift, hvorefter rummet blev forseglet med tape.

John og Susan Cooper delte værelse med barnebarnet Molly.

Da de gik op på hotelværelset efter aftensmaden, synes de, at der var en 'gæragtig lugt.'

De lagde sig til at sove, men klokken et om natten, ringede Susan til datteren Kelly, der også var med på turen. Moderen fortalte, at både hun og manden havde det dårligt, og at datteren derfor skulle hente barnebarnet.

Om morgenen kom ægteparret ikke ned til morgenmad.

Under retssagen fortæller datteren, Kelly, at hun gik op og bankede på forældrenes dør.

Faderen åbnede døren. Han kæmpede med vejrtrækningen. Moderen lå på sengen med opkast i håret.

»Min fars øjne havde et glasagtigt og stirrende blik,« siger datteren.

Kort efter blev faderen erklæret død på hotelværelset, hvor man forgæves forsøgte sig med livreddende førstehjælp. Moderen blev kørt på sygehuset, hvor hun døde senere samme dag.

De egyptiske myndigheder fastslog, at dødsfaldene skyldtes E. coli-bakterier, men en obduktion afviste den teori.

Siden blev så også et par andre teorier afvist.

Retssagen fortsætter i denne uge.