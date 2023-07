11. juli 2009 klokken 1.43 blev Melissa Barthelemys telefon registreret på en telemast i Massapequa Park.

Efter det var der ingen livstegn fra hendes telefon. Eller hende.

Halvandet år senere blev hendes lig fundet pakket ind i sækkelærred og gravet ned på Gilgo Beach. Det samme gjorde tre andre kvindelig.

Det er politiets mistanke, at den 59-årige arkitekt Rex Heuermann står bag drabene på de fire kvinder. Og det er ifølge CNN også mistanken, at forbrydelserne blev begået i Long Island-området Massapequa Park.

I det hjem, som Rex Heuermann indtil for nyligt delte med sin umiddelbart uvidende hustru og to børn.

Rex Heuermann er officielt sigtet for at have dræbt 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello. Sexarbejdere, der forsvandt som dug for solen i 2009 og 2010, før deres jordiske rester, netop som 2010 var ved at rende ud, blev fundet gravet ned på stranden i Long Island.

Her fandt man også 25-årige Maureen Brainard-Barnes' lig. Rex Heuermann er også hovedmistænkt i den sag, selvom han formelt ikke er sigtet.

Den 59-årige mand fastholder sin uskyld, men har siddet varetægtsfængslet i sagen, efter politiet i sidste uge skred til anholdelse af ham efter årelang efterforskning.

En efterforskning, der har indebåret en minutiøs gennemgang af kvindernes telefoner.

I dagevis har retsteknikere gennemgået Heuermann-hjemmet i Massapequa Park. Det er ifølge CNN politiets mistanke, at drabene blev begået her. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I dagevis har retsteknikere gennemgået Heuermann-hjemmet i Massapequa Park. Det er ifølge CNN politiets mistanke, at drabene blev begået her. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix

Teledata viser ifølge retsdokumenter således, at Melissa Barthelemys telefon i tiden forud for 10. juli 2009 flere gange var i kontakt med en såkaldt burner phone. En telefon med et taletidskort.

I løbet af dagen for hendes forsvinden blev telefonen registreret på først en mast i Massapequa Park, så en mast på det centrale Manhattan og senere samme dag igen i Massapequa Park. Viseren havde kun netop passeret midnat, da signalet fra hendes telefon forsvandt.

Overvågningsbilleder optaget knap et år senere viser så, hvordan 22-årige Megan Waterman i de første timer af 6. juni 2010 forlader et hotel. Det er de sidste levende billeder, der findes af hende.

Også hendes telefon var på tidspunktet for hendes forsvinden i kontakt med en burner phone. Også hendes telefon blev senest registreret på en mast i Massapequa Park.

27-årige Amber Costello var i tiden før sin forsvinden ligeledes i kontakt med en taletidstelefon. En taletidstelefon, der 2. september, hvor hun sidst blev set, var på en telemast i Massapequa Park.

En politikilde siger til CNN, at det er politiets mistanke, at Rex Heuermann lokkede de unge kvinder til sit hjem i netop Massapequa Park, hvor han i fred og ro kunne dræbe dem.

Datoerne for kvindernes forsvinden er nemlig sammenfaldende med, at den 59-åriges hustru og børn har været bortrejst.

På baggrund af mistanken har retsteknikere da også finkæmmet familiens røde hus. Her har man blandt andet fundet et våbenlager bestående af over 200 skydevåben i husets kælder.

I det røde hus har politiet fundet et større våbenlager. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I det røde hus har politiet fundet et større våbenlager. Foto: Yuki Iwamura/AFP/Ritzau Scanpix

Det var netop på baggrund af de mange våben, at politiet valgte at anholde Rex Heuermann på hans kontor på Manhatten torsdag i sidste uge.

Fredag blev han så varetægtsfængslet. Hvor, han sidder fængslet, er uvist. Men sikkert er det, at han er under såkaldt suicide watch – og at kun advokater har besøgt ham.

Til Newsday fortæller hans forsvarer, Michael Brown, at han »fastholder sin uskyld«.

»Der er intet ved Heuermann, som giver anledning til at tro, at han er involveret i disse forbrydelser.«

»Og mens myndighederne har besluttet at fokusere på ham på trods af mere betydningsfulde og stærkere spor, ser vi frem til at forsvare ham i en retssal foran en retfærdig og upartisk jury.«

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.