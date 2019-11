Hvad, der præcist skete med den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, er stadig uopklaret.

Men selv om det er over et år siden, hun forsvandt, kommer der stadig nye detaljer frem om politiets arbejde.

Politiet var nødt til være ekstremt forsigtige og åbne en hemmelig efterforskning, da Hagen blev meldt savnet.

For gerningsmændene havde med et trusselsbrev til kvindens mand, Tom Hagen, forbudt ham at kontakte politiet.

Politiet frygtede, at det ville have fatale konsekvenser, hvis gerningsmændene fik nys om politiets arbejde.

Som led i den hemmelige efterforskning valgte politiet at holde Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon tændt.

Norske TV 2 har nu talt med personer, som ringede til Anne-Elisabeth Hagen, efter hun var forsvundet. De hørte en ringetone, men ingen svarede.

Opkaldene udløste til gengæld et besøg på politistationen.

En nabo lagde mærke til, at lyset i Hagen-familiens hus var tændt hele døgnet. Hun forsøgte at ringe til milliardærfruen.

Kort tid efter blev naboens mand kaldt ind til afhøring, fordi telefonen var registreret i hans navn, fortæller han til tv-stationen.

På det tidspunkt anede han ikke, at hun var forsvundet.

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen - der er gift med Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd - var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag.

Den teori blev dog siden ændret, da man nu i stedet formoder, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet udsat 'for en alvorlig forbrydelse' og være død, og at sedlen kan være blevet efterladt for at forvirre efterforskningen.