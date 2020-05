Knap var Tom Hagen kørt ud af fængselsporten i sin forsvarers sølvgrå Audi, før politiet var lige ved at anholde ham igen.

Det bekræfter statsadvokat Kirsti Guttormsen overfor den norske tv-station NRK.

Den norske kriminalsag om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen og hendes mand, der nu er mistænkt og sigtet for at have slået hende ihjel, udvikler sig hele tiden.

Det er halvandet år siden, at den dengang 68-årige kvinde forsvandt sporløst fra ægteparrets hjem i Lørenskog udenfor Oslo.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem for halvandet år siden. Nu er hendes mand mistænkt for at have dræbt hende. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem for halvandet år siden. Nu er hendes mand mistænkt for at have dræbt hende. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Efter lang tids intens efterforskning blev ægtemanden anholdt og sigtet i sagen 28. april.

Lederen af efterforskningen af den spektakulære sag ønskede at anholde rigmanden igen kort tid efter, at han forlod fængslet i Oslo, men det forhindrede statsadvokaten.

»Det er et vigtigt princip, at anklagemyndigheden skal følge domstolens afgørelser. Og dér, efter omstændighederne, mente jeg, at det var korrekt ikke at pågribe ham umiddelbart ved løsladelsen,« siger statsadvokat Kirsti Guttormsen til tv-stationen.

Fredag sidst på eftermiddagen kunne milliardæren Tom Hagen forlade sin isolationscelle i fængslet i Oslo.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Højesteret havde efterkommet hans anke mod varetægtsfængslingen, og ved 18-tiden blev rigmanden hentet af sin forsvarer og kørt til noget familie.

Ifølge NRK's oplysninger sad ledelsen af efterforskningen i møde det meste af fredagen for at diskutere, hvad de skulle gøre, hvis Højesteret gav Hagen mulighed for at slippe ud af varetægtsfængslingen.

Helt til det sidste blev det overvejet, om politiet havde et godt nok grundlag for at anholde ham igen.

Flere efterforskere argumenterede for det, og der blev lavet et udkast til en plan for at tage ind til fængslet for at anholde Tom Hagen igen.

Hagen-sagen kort Anne-Elisabeth Hagen blev tilsyneladende bortført fra sit hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.



Politiet har siden efterforsket sagen intenst. For tre måneder siden blev milliardærfruen erklæret død. Hendes lig er dog aldrig blevet fundet. Tom Hagen blev anholdt 28. april og sigtet for drab på sin hustru eller medvirken til drab.



Han er en af Norges rigeste mænd og direktør i elvirksomheden Elkraft.

Det stoppede statsadvokaten imidlertid.

Tom Hagen er stadig sigtet i sagen. Politiet mener, at han har dræbt sin kone - eller fået en anden tid det - og har forsøgt at dække over det ved at få det til at ligne en bortførsel.

Rigmanden nægter sig skyldig.

Torsdag anholdt politiet en anden mand, som man mener har hjulpet ham med at skaffe konen af vejen. Det drejer sig om en 30-årig mand, som har evner indenfor IT og kryptovaluta. Den løsesum, som de angivelige kidnappere krævede for Anne-Elisabeth Hagen, skulle netop betales i kryptovaluta.