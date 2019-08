Næsten ti måneder efter den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, søger politiet stadig svar på en række spørgsmål i den omfattende efterforskning.

Derfor planlægger politiet nu at frigive nye oplysninger om sagen.

Politiet håber, at offentligheden kan hjælpe med at identificere bl.a. personer og køretøjer. Oplysningerne vil blive frigivet til efteråret, forklarer politiinspektør Tommy Brøske.

»Efter næsten ti måneder er de her ting mere centrale end andre. Dette gælder for eksempel trusselbrevet, identifikation af køretøjer og personer og nøglespor på gerningsstedet,« siger Tommy Brøske til VG.

Politiet venter til efteråret med at dele oplysningerne, da man frygter, det kan forstyrre den igangværende efterforskning. Det handler om timing, forklarer politiinspektøren.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober sidste år fra sit hjem.

Da hendes mand Tom Hagen kom hjem, fandt han et brev med krav om en løsesum.

Politiet forsøger stadig at finde ud af, hvem der skrev brevet, der truede kvindens liv, medmindre familien betalte ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

»Det er et centralt projekt at finde ud af, hvem der er forfatteren til brevet,« siger Tommy Brøske ifølge VG.

Tidslinje: Hagen-sagen * 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen forsvinder fra familiens hjem i Lørenskog. Det sidste livstegn var, da hun talte i telefon med sin mand, Tom Hagen, klokken 09.14. * 26. juni: Politiet har droppet teorien om, at Anne-Elisabeth Hagen blev bortført. I stedet efterforskes sagen som et drab. * 3. august: VG beretter, at Hagen-familien har modtaget et pengekrav fra de formodede bortførere på omkring ti millioner norske kroner for tegn på liv. Hagen-familien efterkommer ifølge VG kravet, men modtager intet livstegn. * 6. august: Familiens advokat, Svein Holden, oplyser, at familien 8. juli fik en besked fra bortførerne. Familien har dog ikke fået bevis på, at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Kilder: VG, NTB /ritzau/

Samtidig siger han, at politiet har fået mere viden om brevpapiret.

Tidligere har politiet meddelt, at efterforskerne havde en god idé om, hvor det var blevet produceret.

Men politiinspektør Tomme Brøske vil endnu ikke gå i detaljer. Politiets teori er, at det er mest sandsynligt, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.