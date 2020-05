Den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen havde været forsvundet i to dage, før norsk politi foretog kriminaltekniske undersøgelser af hende og ægtemandens hjem.

Det på trods af, at politiet betragtede huset på Sloraveien 4 i Lørenskog lidt uden for Oslo for et gerningssted.

Og det også selv om den nu drabsmistænkte ægtemand, Tom Hagen, forsøgte at presse på for at få hjemmet undersøgt af teknikere med det samme.

Det skriver norsk TV2.

Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud Vis mere Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud

De norske medier har flere gange gengivet det syn, der mødte rigmanden Tom Hagen, da han kom hjem fra arbejde 31. oktober 2018 - bekymret over, at han ikke kunne ringe hustruen op på telefonen:

Der var lys i hele huset. Dørmåtten lå skævt, og hunden var låst inde i et værelse.

På badeværelset lå hustruens tøj, og på gulvet så han noget, som lignede slæbespor.

Men det var først, da Tom Hagen så det efterladte trusselsbrev med kravet om en løsesum, at det gik op for ham, hvad der var sket i hans hjem:

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober 2018. Foto: Privat

Hans kone gennem næsten 50 år og moderen til hans tre børn var blevet bortført af fremmede kidnappere.

Gerningsmændene truede med at dræbe konen, hvis han gik til politiet, men Tom Hagen tøvede ikke med at slå alarm. Kort efter mødtes han i al hemmelighed med politiet på en tankstation i en nærliggende by.

Det blev startskuddet til en storstilet og i de første måneder hemmelig og totalt mørkelagt efterforskning, hvor selv de nærmeste naboer ikke anede, hvad der foregik.

Politiadvokat Haris Hrenovica bekræfter over for norsk TV2, at betjente var inde i huset på selve forsvindingsdagen, men ifølge tv-stationens oplysninger, blev der ikke foretaget kriminaltekniske undersøgelser.

Ifølge Dagbladet har politiet i forbindelse med deres tekniske undersøgelser fundet blodspor fra Tom Hagen i parrets hjem. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Ifølge Dagbladet har politiet i forbindelse med deres tekniske undersøgelser fundet blodspor fra Tom Hagen i parrets hjem. Foto: NTB SCANPIX

Dagen efter udtrykte Tom Hagen sin frustration over, at politiet endnu ikke havde foretaget en grundig undersøgelser af det, de formodede var gerningsstedet. Ægtemanden skulle angiveligt have foreslået politiet, at de kunne have mødt op i civilt, så de ikke vakte opsigt.

Først to dage efter - 2. november 2018 - gik politiet i gang med grundige kriminaltekniske undersøgelser i huset, som man mente var gerningsstedet for et drab.

Det bekræfter politiadvokaten i en mail til tv-stationen.

'Planlægningen af grundige kriminaltekniske undersøgelser blev igangsat umiddelbart 31. oktober og arbejdet blev påbegyndt 2. november,' skriver Hrenovica i et skriftligt svar.

Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Nu mere end halvandet år efter, at den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst, er der stadig intet nyt om, hvad der er sket med hende.

Politiet anser hende nu for død, og inden for de seneste måneder har de koncentreret efterforskningen om Tom Hagens egen rolle i sagen. Deres teori er nemlig, at alle sporene på en bortførsel, trusselsbrevet og kravet om løsesumme i kryptovaluta var et kæmpe fupnummer, og at det er ægtemanden selv, der har skaffet sig af med konen.

Selv nægter han sig skyldig. Selv om retten har afgjort, at politiet ikke har materiale nok til at varetægtsfængsle ham, er han stadig sigtet i sagen.

Det er også en mand i 30'erne, som er ekspert i kryptovaluta. Også han nægter sig skyldig.