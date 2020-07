Efter den drabssigtede Tom Hagen blev løsladt 8. maj, har politiet nægtet ham at flytte hjem.

Politiet begrunder det med, at huset er et gerningssted, og at de har fået tilladelse af domstolen til at fortsætte med deres undersøgelser i huset.

Derudover har politiet oplyst, at der kan gå både uger og måneder, før de er færdige med alle undersøgelserne. Det skriver norske VG.

Tom Hagen har ellers gjort det klart, at han ønsker at flytte hjem, hvorfor hans advokat, Svein Holden, nu reagerer på den tidshorisont, politiet har fremlagt.

Tom Hagens hus, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra. Foto: TORE MEEK Vis mere Tom Hagens hus, hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra. Foto: TORE MEEK

Svein Holden forklarer, at det har været hårdt for Tom Hagen, at han ikke har haft adgang til sin egen bolig i så lang tid.

Derudover henviser Svein Holden til, at politiet har gennemført en undersøgelse af boligen i 2018 og flere undersøgelser i 2019.

»Det er derfor overraskende, at politiet mener, at efterforskningen, som blev gennemført kort tid efter den 31. oktober 2018, er så ufuldstændig, at det er nødvendigt, at beslaglægge huset i over 2,5 måned,« siger Svein Holden til VG.

Oven i det har en nabo til Tom Hagen fortalt, at personen ikke har set politiet inde i huset i de sidste to uger:

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

»Politiet lavede mange undersøgelser, da han sad varetægtsfængslet og i tiden efter. Men nu har jeg ikke set dem inde i huset i flere uger,« sige naboen til VG og fortsætter:

»Der kører ofte en politibil forbi og ser til huset, men det er to uger siden, at jeg så nogen gå ind i huset.«

Hvor Tom Hagen vil husere i stedet, melder historien ikke noget om.

Tom Hagens kone Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra boligen i Lørenskog den 31. oktober 2018. I april i år blev Tom Hagen sigtet for drabet. Han nægter enhver involvering i sagen.