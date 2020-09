En skole i den amerikanske delstat Colorado har suspenderet en dreng på bare 12 år og sendt politifolk til hans hjem. Alt sammen fordi han havde vist en legetøjspistol frem på skærmen for sin virtuelle klasse.

Den 12-årige Isaiah Elliott var i gang med en onlineundervisning i kunst 27. august, da han viste den grøn-sorte legetøjspistol frem. Det skriver New York Post.

Den bar ovenikøbet ordene 'Zombie Hunter' og havde en orange spids på løbet, så den var let genkendelig som legetøj.

Læreren blev bekymret. Så bekymret, at hun kontaktede skolens rektor, som suspenderede Elliot i fem dage.

Hun ringede også til den lokale sheriff – uden at tale med Isaiah Elliots forældre først.

»Hvis hendes første bekymring var hans sikkerhed, så havde et to-minutters opkald til mig eller min mand let have forklaret hele situationen. Jeg kunne have fortalt dem, at der var tale om en kopiversion,« fortæller Isaiah Elliotss mor, Dani Elliott.

I stedet kom politiet hjem til dem for at sikre sig, at pistolen nu også var en legetøjspistol.

De advarede også og sagde, at Elliott ikke skulle vise den til klassen igen, fortæller forældrene og den traumatiserede dreng selv.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var ikke klar over, om de ville bryde ind gennem døren,« fortalte Elliot.

Han er hyperaktiv og siger, at han kun prøvede at flytte legetøjet, da han uden at ville det viste den frem for de andre.

Hans far, Curtis Elliott, understregede, at skolen skulle være klar over, at de virtuelle klasser, der er blevet nødvendige på grund af coronaudbruddet, bringer læreren helt ind i stuen hos de studerendes hjem.

Der kan forventningerne være anderledes, end de er i klasseværelset.

»Den virtuelle oplevelse er ikke det samme som et klasseværelse,« sagde han. »Han bragte ikke legetøjspistolen med sig i skole. Han befinder sig i sit eget hjem. Og det er et legetøj.«

I en udtalelse på Facebook afviser skolen at gå i detaljer, men de forsvarede deres håndtering af situationen.

»Vi har aldrig – og vil heller ikke – godkende nogen form for racisme eller diskrimination. Sikkerhed vil altid være førsteprioritet for vores studerende og staben.«

Elliotts forældre er nu på udkig efter en ny skole til deres søn.