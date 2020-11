Politiet dukkede op, da en fest i New York forbrød sig på de lokale corona-restriktioner.

Festen blev holdt på en natklub ikke langt fra Empire State Building på Manhattan, skriver 'New York Sheriff' på Twitter.

Her var over 393 mennesker samlet, for at feste natten igennem. Det var de trods New Yorks lokale corona-restriktioner, der blandt andet indeholder et udendørs og indendørs forsamlingsforbud på over 10 mennesker i private sammenhæng.

Herudover skal barer, restauranter og fitnesscentre også være lukket fra 22.00 til 05.00 og derfor brød festens arrangører flere af restriktionerne.

FOTO: NYC SHERIFF

Udover, at forsamlingsreglerne blev brudt, så havde arrangørerne ikke deres alkohollicens i orden, selvom de solgte alkohol til festen.

Fire arrangører er derfor blevet sigtet for både de to brud på coronarestriktionerne og den manglende alkohollicens.

I følge New York Post har staten New York på det seneste haft sit højeste antal coronasmittede siden maj.

I hele USA er der fundet 13,4 millioner coronatilfælde, og USA har haft over 267.000 corona-relaterede dødsfald.