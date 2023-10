Var det en hund på springtur eller en lidt for kreativ bilist, der forsøgte at slippe for en bøde?

Det melder historien ingenting om.

Sikkert er det dog, at en fartkontrol fra slovakisk politi for nylig fangede en fartglad bilist med et lidt særligt udseende.

Bag rattet sad nemlig det, der unægtelig så ud til at være en hund. De skriver CBS News på baggrund af et Facebook opslag fra det lokale politi.

Den 31-årige mand, der ejer bilen, har selv forklaret politiet, at dyret pludselig sprang ind på hand skød.

På optagelserne fra stedet fandt politiet dog ikke umiddelbart noget, der bekræftede den forklaring.

Politiet brugte derimod episoden til at opfordre hundeejere til at passe godt på deres kæledyre under kørslen.

Og bilens ejer? Han fik en bøde.