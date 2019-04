Mandag søger norsk politi endnu en gang efter den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, der har været savnet siden oktober sidste år. Eftersøgningen foregår i søer nær ægteparrets hjem.

Omkring kl. 14 sejlede politiet ud på den norske sø Langvannet øst for Oslo. En hund var også med i båden. Søen ligger nær ægteparrets hjem.

En time senere blev båden taget op af vandet, og politiet gik derefter i gang med at søge i en anden sø, Vesletjern, der heller ikke tidligere er blevet undersøgt.

Politiet oplyser ifølge VG, at eftersøgningen vil pågå de næste tre dage, og at der vil blive benyttet hunde fra andre politikredse til at løse opgaven.

Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen

Sidste livstegn fra Elisabeth Hagen var klokken 9.14 den 31. oktober, da hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem. Da hendes mand, Tom Hagen, kom hjem fra arbejde klokken 13, var hun væk.

I stedet fandt han en seddel, hvoraf der fremgik et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville komme til skade, hvis politiet blev involveret.

Foruden at søge i de to søer vil politiet også foretage nye eftersøgninger i ægteparrets ejendom.

»Der er planlagt nye undersøgelser. Det er ikke udløst af ny information i sagen,« siger politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Fredag er det et halvt år siden, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem. Politiet har tidligere sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at hun skulle være i live.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner – svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Ægteparret har tre børn og flere børnebørn.