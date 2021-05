Konflikter mellem jødiske og arabiske israelere har ramt en stribe byer i en bekymrende udvikling i Israel.

Deciderede gadekampe mellem arabiske og jødiske israelere har spredt sig i flere byer i Israel med overfald og dødsfald til følge.

Natten til torsdag var der hårde gadekampe i blandt andet Tel Aviv, Lod, Acre og Haifa, og intensiteten og udbredelsen er værre end længe.

En talsmand for politiet, Micky Rosenfield, siger til AFP, at volden er på et niveau, der ikke er set i årtier.

Ifølge Lars Erslev Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er omfanget større end tidligere.

- Der er gadekampe mellem forskellige arabiske israelere og højreorienterede grupperinger. Omfanget er ikke noget, vi har set tidligere.

- Man har tidligere set, at der på gadeplan har været sammenstød i form af knivdrab, angreb med biler og så videre. Så det er ikke uset.

- Men det virker til, at der er en højere grad af gadeuroligheder og vold, end vi har set før, siger han.

Konflikterne er brudt ud, efter at arabiske israelere står til at bliver smidt ud af deres boliger i det østlige Jerusalem oven på en omstridt dom ved landets højesteret.

Demonstrationer fra arabiske israelere er efterfølgende blevet mødt af højreorienterede israelske grupper. Flere er døde, der har været lynchninger, og flere end 400 personer er anholdt.

- Det, der er sket i de seneste dage i israelske byer, er uacceptabelt. Intet retfærdiggør, at israelere lyncher arabere, eller at arabere lyncher israelere, sagde landets premierminister, Benjamin Netanyahu, ifølge Reuters onsdag.

Frygten er, at konflikten kan eskalere til en decideret sekterisk krig på gadeplan mellem landets jødiske majoritet og de omkring 20 procent arabiske israelere.

Det er dog svært at sige endegyldigt, om det bliver tilfældet, vurderer Lars Erslev Andersen.

- Det er for tidligt at vide noget om. Men jeg tror det ikke. Det, vi normalt ser, er, at ekstremistiske grupper gør alt, hvad de kan, for at starte vold på gadeplan for at skabe en større reaktion.

- Det er sådan en konfliktlogik, vi har set før.

