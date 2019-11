Ifølge britisk politi var manden, der fredag dræbte to personer med en kniv i London, dømt i 2012.

Britisk politi kan bekræfte identiteten på den formodede gerningsmand bag et knivangreb på London Bridge fredag.

Der skulle være tale om 28-årige Usman Khan, som kommer fra området omkring Staffordshire, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han blev i 2012 kendt skyldig for lovovertrædelser med forbindelse til terrorisme, men blev prøveløsladt i 2018 ifølge politiet.

- Dette individ var kendt blandt myndighederne, da han var dømt i 2012 for lovovertrædelser med forbindelse til terrorisme, meddeler Neil Basu, talsmand for det britiske antiterrorkorps.

- Han blev løsladt fra fængslet i december 2018, og nu er et af hovedelementerne i efterforskningen at finde ud af, hvordan han lykkedes med at gennemføre angrebet.

Politiet søger ikke aktivt efter andre involverede i angrebet.

Der bliver udført ransagninger på en adresse i Staffordshire, lyder det.

Britisk politi fik en anmeldelse om et knivangreb på London Bridge klokken 14.58 dansk tid.

En mand og en kvinde blev dræbt i angrebet. Desuden blev to kvinder og en mand såret. Alle tre tilskadekomne er natten til lørdag fortsat indlagt.

