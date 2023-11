De fleste kender det med, at der skal fjernes is på bilen, når de kolde vintermåneder er over os.

Men det valgte en norsk mand i Trondheim tilsyneladende at se stort på mandag morgen, skriver norske NRK.

Og det ryster politiet:

»Det er næsten som at køre blind. Dette kan skabe meget farlige situationer. Du ser hverken medbilister eller fodgængere,« siger Anne Birgitte Arras, indsatsleder i politiet i Trøndelag.

Ifølge politiet var mandens forklaring, at han havde det dårligt og syntes, at ruden var tøet tilstrækkeligt.

Ikke desto mindre fik han konfiskeret sit kørekort.

Og det får samtidig politiet til at sende en kraftig opfordring:

»Stå op fem minutter tidligere. Hvis man tænker sig om, vil man gerne have, at dem, man møder langs vejen, har et godt udsyn,« siger indsatslederen.