Når temperaturerne stiger, kan det være rart at komme ud og få lidt sol på kroppen.

Men for to mænd i Sydney viste det af flere grunde at være en utrolig dårlig idé. Det skriver AP.

Hele miseren fandt sted søndag. Her besluttede de to mænd sig for at nøgensolbade på en strand.

De blev dog skræmt af en hjort, flygtede ind Royal Nationalpark syd for Sydney og farede vild.

(ARKIVFOTO) En hjort skræmte de to mænd, så de flygtede ind i nationalparken. Hjorten på dette billede har intet med den pågældende sag at gøre.

Ved 18-tiden ringede de til politiet, der iværksatte en redningsaktion, der involverede politifly, statens beredskabstjeneste og ambulance.

Da de to mænd på henholdsvis 30 og 40 år blev fundet, var førstnævnte nøgen med en rygsæk på, mens sidstnævnte var delvist påklædt.

Udover at være årsagen til en større redningsaktion, måtte de to mænd også sluge en bøde hver på 1000 australske dollar for at bryde loven om coronanedlukningen, der lige nu er i Sydney.

Politikommissær Mick Fuller kalder de to mænd for idioter.

»De sætter folk i fare ved at forlade hjemmet uden at have en ordentlig grund.«

»Og så farer de vild og afleder vigtige ressourcer, der kunne bruges på sundhedsoperationer. Jeg synes, de burde være flove,« siger han.

De to mænd var ikke de eneste, der havde svært ved at holde sig hjemme søndag.

Således fik 44 personer søndag en bøde for at forlade deres hjem i Sydney uden gyldig grund.