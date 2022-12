Lyt til artiklen

»Han vågnede og besluttede sig for, at han ville dræbe nogen.«

Sådan siger sheriffen fra Jefferson Sogn i USA, Joseph Lopinto, om den 29-årige Brandon Jacobs.

Han er lige nu anholdt og sigtet for torsdag i sidste uge at have stukket 54-årige Yolanda Dillon ned. Drabet skete, mens han var passager i hendes Uber.

Det skriver Sky News.

Drabet skete nær New Orleans på en hotelparkeringsplads, da Yolanda Dillon skulle til at sætte Brandon Jacobs af.

»Han sad på bagsædet, stak hende bagfra, forlod bilen og gik roligt derfra,« forklarer sheriffen.

Han havde dog tid til én ting mere, før han forlod sit døende offer.

Han optog nemlig også en video, som han delte på Facebook, oplyser sheriffen.

Yolanda Dillon var stadig i live, da hun blev fundet. Hun havde adskillige stiksår og blev fragtet til hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde.

Blot få timer efter blev Brandon Jacobs anholdt, og han tilstod hurtigt.

Her forklarede han selv, ifølge sheriffen, at han var vågnet og havde besluttet sig for, at han ville dræbe nogen.

Yolanda Dillon arbejdede i New Orleans politis budgetafdeling, og her har nyheden om det brutale drab ramt hårdt.

»Vores hold er hårdt ramt. Hun vil virkelig blive savnet. Hun var stille og meget ydmyg. En rolig kæmpe, vil jeg sige, for hen betød meget for vores afdeling, og nyheden har ødelagt vores ansatte,« forklarer hendes chef, Shaun Ferguson.