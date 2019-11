Politiet har sat alle kræfter ind i en mulig kidnapningssag, efter at optagelser har fanget en kvindes foruroligende skrig om hjælp.

Politiet havde ellers lukket sagen, som blev anmeldt tirsdag aften i sidste uge omkring klokken 23 lokal tid.

Det gjorde de, fordi de ikke fandt nogle tegn på, at der var fundet en forbrydelse sted i nabolaget Leimert Park i Los Angeles, Californien.

Men nu er der altså dukket beviser op - og endda nogle markante nogle af slagsen. Det skriver Daily Mail.

Et kamera på en hoveddør i nabolaget har nemlig opfanget, hvordan en kvindes ildevarslende skrig efter hjælp gennemborer stilheden på den ellers rolige villavej.

»En eller anden, vær sød at hjælpe mig!«, kan man høre kvinden skrige i den gruopvækkende optagelse, som kan ses - og høres - i bunden af artiklen.

Videostemplet på optagelsen viser, at episoden fandt sted klokken 23.11 lokal tid - altså blot ti minutter efter, at politiet modtog anmeldelsen omkring en mulig kidnapning.

På videoen kan man se en beboer stå foran hoveddøren, da en bil kører forbi på vejen bag hende.

Kvindens ildevarslende skrig varer adskillige sekunder, indtil bilen kører ud af billedet.

Beboerne i hjemmet står efterfølgende og kigger chokerede efter bilen.

Et vidne har fortalt til KTLA, at hun - udover kvindens skrig - kunne høre en mandestemme, der sagde: 'Undskyld'.

Du kan høre kvindens skrig i videoen herunder (advarsel: skrigene kan virke stødende og foruroligende for nogle):