Politiet i Los Angeles har iværksat en større menneskejagt på en morder, som går efter hjemløse. Nu beder man offentligheden om hjælp.

Tre hjemløse mænd er blevet dræbt, mens de sov på et fortov eller i en gyde, fortæller politiet i Los Angeles ifølge ABC News.

Nu er politiet så på jagt efter en mistænkt, og man har offentliggjort foto af en mand, som har været til stede på alle tre gerningssteder.

Det første offer, en 37-årig mand, blev dræbt omkring klokken 03 om natten søndag.

Den mistænkte er flygtet fra tre gerningssteder i denne bil, oplyser politiet. Foto: LAPD

Det andet offer var en 62-årig mand, som blev slået ihjel klokken 04.55 mandag morgen, og den tredje blev dræbt omkring klokken 02.30 onsdag, bekræfter LAPD.

ifølge politiet blev den mistænkte først set i en bil, hvorefter han gik hen til hvert af de tre ofre, hvor han skød og dræbte dem, inden han flygtede i bilen.

Mens politiet leder efter den mistænkte, opfordrer Los Angeles' borgmester, Karen Bass, til, at borgere i byen forsøger at kontakte pårørende, som er hjemløse i øjeblikket.

»Vi har brug for, at I kontakter dem i dag. Vi har brug for, at I fortæller dem om denne fare,« siger Karen Bass ifølge ABC News.

»Sov ikke alene i aften. Søg ly. Søg hjælp. Bliv sammen. Vi ved allerede, at det er farligt at bo på gaden,« tilføjer borgmesteren.

Karen Bass opfordrer samtidig borgerne i Los Angeles til at stå sammen og hjælpe med at fange den mistænkte.

»Vi vil finde dig. Vi vil fange dig. Og du vil blive holdt ansvarlig,« lover hun desuden.