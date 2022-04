Seks personer er blevet dræbt og 10 er såret efter et skyderi i Californiens hovedstad, Sacramento, søndag morgen lokal tid.

Skyderiet fandt sted i den centrale del af byen, hvor mange mennesker typisk er samlet.

Politiet patruljerede i området, da de pludselig hørte skud, og da betjentene ankom til stedet, fandt de en stor menneskemængde og seks mennesker døde.

Politichef Kathy Lester kalder det en 'virkelig tragisk situation', og fortæller, at man ikke ved, om gerningsmanden var alene, eller om der er flere mistænkte. Det skriver Los Angeles Times.

Foto: FRED GREAVES Vis mere Foto: FRED GREAVES

Derfor er offentligheden også blevet bedt om at hjælpe med at identificere skytten, ligesom politiet har udsendt en bøn til offentligheden om at vidner med optagelser af hændelsen, skal kontakte politiet.

Desuden lyder det, at man endnu ikke ved, om ofrene var målrettet, ligesom der for nu ikke gives oplysninger om, hvilket slags våben, der blev brugt ved skyderiet.

Politiet beskriver det som et 'meget kompleks og kompliceret gerningssted'.

Berry Accius, der er en samfundsaktivist, fortæller til Los Angeles Times, at han så en ung kvinde bløde fra hendes pande, ligesom hendes tøj var dækket af blod.

Foto: Rich Pedroncelli Vis mere Foto: Rich Pedroncelli

»Hun skreg bare i telefonen: 'De dræbte min søster',« sagde han.

Desuden lød der meldinger om, at ofrene måtte gå til hospitalet på egen hånd, fordi de 'ikke havde nok lægehold til at håndtere, hvad der foregik.'

Flere hørte mellem 30 og 50 skud, der blev affyret.

Sacramentos borgmester, Darrell Steinberg, kalder hændelsen for chokerende.

»Ord kan ikke udtrykke min sorg her til morgen. Antallet af døde og sårede er svært at forstå. Vi afventer mere information om præcis, hvad der skete ved denne tragiske hændelse,« skrev han på Twitter.

Episoden kommer en måned efter endnu en chokerende voldshandling i byen.

28. februar dræbte en mand nemlig fire mennesker, heriblandt tre af sine børn, inden han vendte pistolen mod sig selv inde i en kirke i en af Sacramentos forstæder.

Drabene fandt sted under et overvåget besøg mellem faderen og hans børn inde i kirken.