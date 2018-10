Voldsomme demonstrationer er endnu engang brudt ud i det mellemamerikanske land Nicaragua.

Managua. En demonstration i Nicaraguas hovedstad, Managua, endte søndag voldeligt.

Flere end 20 personer blev anholdt, da de demonstrerede mod landets præsident, Daniel Ortega. Derudover blev flere demonstranter og journalister overfaldet af politiet og kortvarigt tilbageholdt.

Det skriver lokale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nyhedsbureauet skriver, at de anholdte blev "slæbt" gennem byen, og at mænd, kvinder og ældre blev "overfaldet" af ordensmagten.

Azhalea Solis, der er leder af gruppen Folkelig Alliance, langer ud efter politiet.

- De har ingen respekt, hverken for ældre mennesker eller for børn, siger Solis.

Costa Ricas præsident, Carlos Alvarado, skriver på Twitter, at han er "dybt bekymret" over anholdelserne søndag.

- Undertrykkelsen af befolkningen i Nicaragua må stoppe, skriver præsidenten.

Den politiske uro i landet bunder i demonstranters utilfredshed med præsident Daniel Ortega. Volden brød for alvor ud i april som følge af en plan fra regeringen om at mindske pensionsydelsen.

Det har ført til demonstrationer, som styret i Nicaragua har slået hårdt ned på.

Demonstranter i Nicaragua opfordrer præsident Daniel Ortega til at udskrive valg, men han har flere gange gentaget, at de må vente, indtil hans periode udløber i 2021.

Siden april er mindst 320 mennesker blevet dræbt, vurderer Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission (IACHR).

I slutningen af august konkluderede FN's højkommissær for menneskerettigheder i en rapport, at Nicaraguas regering står bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Rapporten opfordrer Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter. Ligeså bør regeringen straks afvæbne de maskerede civilstyrker, der står bag mange drab og vilkårlige anholdelser, lyder det.

FN-rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet demonstranter.

/ritzau/