Norsk politis efterforskning af trippeldrabet i Norge tyder på, at en 65-årige mand skød sine døtre og barnebarn, inden han begik selvmord.

Det er netop kommet frem på et pressemøde, som politiet har afholdt.

De foreløbige obduktionsrapporter viser ifølge politiet, at de fire personer alle blev dræbt af skud, fortæller politiinspektør Grete Lien Metlid på pressemødet.

»Der er fundet skydevåben i bolige. Det er for tidligt at sige, at det er drabsvåbnet, men der er intet, som peger på andet,« siger Grete Lien Metlid.

Politiinspektøren fortæller videre, at de to dræbte kvinder er mandens børn på henholdsvis 30 og 24 år. Det var den ældste datters 11 måneder gamle baby, der blev dræbt.

Ifølge politiet blev en afdød hund også fundet på adressen. Den var også blevet skudt.

Tirsdag 11.15 fik politiet en anmeldelse om den tragiske hændelse.

Det var den 65-årige, der selv ringede til ordensmagten. I samtalen fortalte han, hvad han havde gjort, og at han ville begå selvmord.

Ved ankomst til huset i Nes Kommune var der udbrudt brand. Indenfor fandt politiet de fire dræbte personer.

»Det er for tidligt at sige noget om motivet. Det er et centralt spørgsmål for at kunne forstå, hvordan det kunne ske. Afhøringer er nu vigtige, men vi skal også lave andre undersøgelser, siger politiinspektøren til Dagbladet.



Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05.

Opdateres …