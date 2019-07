Jagten efter den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen har gang på gang ledet politiet tilbage til hendes og rigmandens Tom Hagens hjem.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets hjem på Sloraveien i Fjelhamar nær Oslo om formiddagen den 31. oktober sidste år.

Hvad der præcis skete den skæbnevangre dag, er endnu uvist, men politiets hovedteori er, at ukendte gerningsmand har dræbt den norske milliardærfrue og herefter forsøgt at få det til at se ud som en kidnapning.

Dagbladet har forsøgt at få politiet til at svare på, hvad de tror, der skete på dagen, men politiinspektør Tommy Brøske afviser at svare på, hvorvidt politiet tror, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i sit hjem, eller om det skete senere et andet sted.

Politiinspektøren understreger dog, at svaret på gåden kan findes i hjemmet.

»At boligen er interessant for politiet, er der ingen tvivl om, men jeg bliver nødt til at være forsigtig med at kommentere omstændighederne omkring boligen,« siger han til Dagbladet.

»Det er afgørende for os, at vi får et overblik over gerningsstedet og over, hvad der er sket der. Vi har stadig ambitioner om, at denne sag bliver opklaret, og der er stadig arbejdsopgaver, som er vigtige,« fortsætter han.

Politiinspektøren bekræfter dog over for det norske medie, at huset ikke længere er afspærret i forbindelse med efterforskningen, og at det er i brug.

På trods af en intens efterforskning, flere end 1700 tip, 400 afhøringer, undersøgelser på ejendommen og tjek af utallige overvågningskameraer har politiet – så vidt offentligheden ved – ikke gjort nogen fund af afgørende betydning uden for boligen.

Politiet er dog yderst forsigtige med at dele informationer med offentligheden, og det er der en helt særlig grund til, forklarer politiinspektør Tommy Brøske.

»Årsagen er, at vi er afhængige af at have unik information, som ikke er kendt af offentligheden, når nogle skal stilles til ansvar for forbrydelsen,« siger han til Dagbladet.

Politet har nøje gennemgået hjemmet på Sloraveien i Fjelhamar indvendigt og udvendigt, mens de også har benyttet sig af en 3D-scanning af ejendommen for at få et komplet grafisk billede af området.

De har desuden flere gange arbejdet i søer nær ægteparrets hjem.

Det har tidligere været fremme, at politiet har fundet spor på badeværelset, der tyder på, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet slæbt langs gulvet.

Slæbesporene var angiveligt noget af det første, som Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, Tom Hagen, nævnte, da han ringede til politiet og efterlyste hende klokken 14 på forsvindingsdagen.

I samme ombæring fortalte han politiet om et trusselbrev, han fandt i huset.

Et trusselsbrev, hvori der blev fremsat krav om løsepenge på ni millioner euro, svarende til mere end 67 millioner danske kroner, samt trusler om, hvad der ville ske med hans kone, hvis han fortalte politiet, at hun var forsvundet.

Politet har været i besiddelse af Anne-Elisabeth Hagens telefon, siden hun forsvandt.

Den betragtes som et muligt bevis, da der klokken 9.14 på forsvindingsdagen var en udgående samtale, hvor Anne-Elisabeth Hagen snakkede med et familiemedlem.

Dette opkald var det sidste livstegn fra den norske milliardærfrue, der nu har været forsvundet i snart ni måneder.