Nu er der igen nyt i den famøse norske Hagen-sag.

Politiet i Norge mener, at de våben der blev fundet i Hagens soveværelse samt et vidne, der hævder at være blevet truet af Hagen med, at han ville slå ham ihjel i 1990erne, indikerer, at milliardæren har let ved at handle voldeligt og truende.

Det skriver TV 2 Norge.

Søndag skrev NRK, at Tom Hagen er anklaget for ulovlig besiddelse af våben, da man fandt fire pistoler i hans hjem samt et ladt haglgevær i soveværelset ved siden af sengen.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

TV 2 Norge skriver nu, at de våben er blandt politiets beviser i mordsagen mod Tom Hagen.

Baggrunden er blandt andet et vidne, der har fortalt politiet, at Hagen truede med at dræbe ham i 1994. Ifølge vidnet fortalte Hagen selv, at han havde en ladt pistol med sig, da han truede vidnet.

Derudover udtrykte Hagen ifølge vidnet, at han kendte mennesker, der kunne få ham dræbt uden, at han vil blive taget for det.

Vidnet anmeldte Hagen for trusler kort efter hændelsen, og politiet mener, at den gamle anmeldelse, stemmer godt overens med, hvad vidnet har sagt til politiet, og han betragtes som et vigtigt vidne i sagen.

Politiet mente i juni, at disse oplysninger set i sammenhæng med andre beviser i sagen indikerer, at Hagen har let til at handle voldeligt og truende i pressede situationer.

Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, bekræfter, at hans klient i december 1994 blev anmeldt for at fremsætte trusler mod en mand.

»Baggrunden for Hagens kontakt med manden var det forhold, han havde med et familiemedlem af Tom Hagen. Sagen blev henlagt af politiet efter kort tid,« skriver Holden i en e-mail til TV 2 Norge og tilføjer.

»Fra mit synspunkt er det forståeligt, at Tom Hagen har et modstridende forhold til manden. Efter min mening har denne situationskonflikt for over 25 år siden ingen betydning for bortførelsen af ​​Anne-Elisabeth Hagen.«

Holden mener, at der ikke er noget grundlag for at anklage Tom Hagen.

I en e-mail til TV 2 Norge skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø, at politiet ikke vil kommentere sagen.

Ifølge Hagen blev konen, Anne-Elisabeth Hagen kidnappet i november 2018 og formentlig dræbt af ukendte gerningsmænd.

Men i april i år kom der er et stort vendepunkt i sagen, da politiet arresterede Tom Hagen og sigtede ham for mord og medvirken til mordet på Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagen nægter at have noget med sagen at gøre og er senere hen blevet løsladt igen.