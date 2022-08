Lyt til artiklen

Har du set de halsklæder, som Kiely plejede at gå med?

Det spørgsmål stiller det amerikanske politi i Placer County i det nordlige Californien nu offentligheden.

Det sker i et nyt forsøg på at komme videre med opklaringen af, hvorfor den lyshårede teenager Kiely Rodni forsvandt fredag i sidste uge.

Det sidste livstegn fra den 16-årige pige kom sent fredag aften, hvor hun deltog i en fest på et lidt afsondret campingområde med flere hundrede deltagere.

Sidst på aftenen fik hendes mor en sms fra datteren, hvor hun skrev, at hun ville forlade festen 45 minutter senere og tage lige hjem.

»Pas godt på dig selv. Jeg elsker dig,« svarede moren.

»Ok mor – jeg elsker også dig,« lød svaret fra Kiely Rodni i det foreløbig sidste sikre livstegn fra hende.

Da familien vågnede næste morgen, var datteren ikke kommet hjem, og der blev straks slået alarm.

Den forsvundne Kiely Rodni med de halskæder, som politiet håber kan hjælpe med at opklare hendes forsvinden. Foto: Placer County Sheriff's Office Vis mere Den forsvundne Kiely Rodni med de halskæder, som politiet håber kan hjælpe med at opklare hendes forsvinden. Foto: Placer County Sheriff's Office

Signalet fra hendes mobiltelefon kunne ikke længere registreres, og trods en storstilet eftersøgning med politifolk, talrige frivillige og helikopter er teenagerens skæbne fortsat uvis.

Politiet ser på sagen med stor alvor, og behandler hendes forsvinden som en mulig bortførelse. Blandt andet fordi hendes bil også er forsvundet og intet tyder på, at hun har planlagt at stikke af.

Tidligere har man offentliggjort billeder af hendes bil, telefon og en hættetrøje, og nu kaster efterforskerne et nyt, muligt spor ind i efterforskningen ved at offentliggøre gøre et billede af de halskæder, som Kiely gik med kort før sin forsvinden.

»Vi beder alle, der ser eller har set hendes halskæder om at kontakte vores tipstelefon,« skriver politiet i Placer County på Twitter i forbindelse med fotoefterlysningen af halskæderne.

Ved festen på campingområdet, hvorfra Kiely Rodni forsvandt, blev der ifølge forklaringer fra andre deltagere drukket solidt, men Kiely var ikke voldsomt beruset og tilsyneladende fuldt ud i stand til at tage vare på sig selv.

Omkring 150 betjente – inklusive blandt andet FBI og en eftersøgningshelikopter – samt mere end 100 frivillige har ledt efter Kiely Rodni i det område, hvor hun forsvandt. Indtil videre uden held.