Et helt særligt kodeord på en hjemmeside, hvor der blev oprettet et hemmeligt dokument.

Det er et af de spor, som politiet har at gå efter i det mystiske sag om den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagens forsvinden – og nu melder man endnu flere og nye detaljer ud.

Håbet er, at de nye detaljer kan føre til, at folk retter henvendelse i sagen vedrørende konkrete personer. Det skriver VG.

Tidligere har det været fremme, at der efter Anne-Elisabeth Hagens forsvinden den 31. oktober 2018 blev fundet et trusselsbrev, hvoraf der fremgik et krav om løsepenge, som skulle overføres i kryptovaluta.

Arkivfoto af parrets hjem i Lørenskog. Foto: TORE MEEK Vis mere Arkivfoto af parrets hjem i Lørenskog. Foto: TORE MEEK

Politiet har siden meldt ud, at kryptovalutaerne Bitcoin og Monero blev brugt, men nu oplyser man om en tredje, som kun få menes at have haft kendskab til på det tidspunkt.

Desuden oplyser politiet, at det første kendte planlægningsskridt i 'kidnapningen' af Anne-Elisabeth Hagen fandt sted den 28. juni det år.

Den dag blev der oprettet et hemmeligt dokument på siden pasted.co, hvor der blandt andet fremgik to adresser til kryptovalutaerne Bitcoin og Monero.

Dokumentet har været beskyttet af et kodeord.

Et kodeord, der ifølge politiet lyder 'anne'.

Dokumentet kan vise sig at være helt centralt, da Anne-Elisabeth Hagens mand, Tom Hagen, i trusselsbrevet, der blev fundet i parrets hjem, fik at vide, at han skulle bruge Bitcoin-adressen, hvis han ville kommunikere med gerningsmændene, mens Monero-adressen skulle bruges til at betale løsepenge.

»Der er rigtig meget, der tyder på, at disse konti, både pasted-kontoen og kommunikations- og løsepengekontoerne, er oprettet med det formål at begå en strafbar handling mod Anne-Elisabeth Hagen,« forklarer politiinspektør Gjermund Hanssen til VG.

Godt en uge senere – den 7. juli 2018 – fik en mand fra Sørlandet stjålet sin identitet, og den blev brugt til at oprette en mailadresse, mens gerningsmanden eller gerningsmændene brugte et VPN-program til at skjule sine spor.

epa08389008 (FILE) - Norwegian investor Tom Hagen in Lillehammer, Norway, in 2011 (reissued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi NORWAY OUT *** Local Caption *** 54883972 Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi Vis mere epa08389008 (FILE) - Norwegian investor Tom Hagen in Lillehammer, Norway, in 2011 (reissued 28 April 2020). Norwegian police on 28 April 2020 arrested Tom Hagen on charges of 'murder or complicity in the murder' of his wife Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen's wife Anne-Elisabeth Falkevik Hagen has been missing since October 2018 in what was suspected to be a kidnapping for ransom. EPA/Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi NORWAY OUT *** Local Caption *** 54883972 Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpi

Derudover blev vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi også benyttet – og den 10. juli dukkede den på det tidspunkt relativt ukendte kryptovaluta Dash for første gang op i billedet.

Til VG fortæller politiet, at gerningsmanden eller gerningsmændene på forhånd havde anskaffet sig Dash, som er usporlig.

En del af kryptovalutaen blev overført til en Huobi-konto, hvor den blev vekslet til Bitcoin.

Det er de Bitcoin, der senere bliver brugt til at sende krypterede beskeder til familien Hagen.

Ifølge politiet var det meget få, der kendte til Dash tilbage i 2018, og man håber nu, at nogen i befolkningen har kendskab til folk, der på det tidspunkt havde en meget avanceret viden om kryptovaluta, om det mørke net, vekslingsbørser og transaktioner.

»Vi undrer os over, hvem der havde denne kompetence i 2018, og hvem der havde både evnen og viljen til at udføre denne handling mod Anne-Elisabeth Hagen,« fortæller Gjermund Hanssen til VG.

Til NRK fortæller han, at politiet allerede har modtaget en del henvendelser, efter man meldte de nye oplysninger ud.

Henvendelserne bliver nu vurderet.

På grund af fundet af trusselssedlen arbejdede politiet længe ud fra en teori om, at der var tale om en kidnapningssag. Den formodning ændrede politiet dog i sommeren året efter – i stedet mener efterforskerne nu, at der er tale om en mulig drabssag.

Sidste år blev Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, rigmanden Tom Hagen, anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru. Også en mand i 30'erne er sigtet for medvirken til frihedsberøvelse i sagen.

De nægter sig begge skyldig.