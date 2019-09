Efter frygt for vold ved premiere på film om Batman-skurk øger politiet i Los Angeles bemanding ved biografer.

Politiet i Los Angeles har besluttet at øge patruljeringen ved byens biografer i forbindelse med premieren på filmen "Joker". Det oplyser politiets talskvinde Rosie Cervantes.

Beslutningen om en mere synlig polititilstedeværelse er truffet, efter at kritikere har anklaget filmen for at opfordre til vold.

"Joker" handler om Jokeren, den ikoniske skurk fra Batman-universet, som i filmen portrætteres af den amerikanske skuespiller Joaquin Phoenix.

Politiet vil sørge for "høj synlighed i nærheden af biograferne, når filmen har premiere" i næste uge. Der har dog ikke været nogle konkrete trusler i området omkring Los Angeles, oplyser talskvinden.

Premieren på den nye film om Jokeren finder sted, syv år efter at en gerningsmand åbnede ild og dræbte 12 personer i en biograf i Aurora i den amerikanske delstat Colorado. Det skete under en visning af Batman-filmen "The Dark Knight Rises".

Tidligere i denne uge har pårørende til flere af de dræbte sendt et åbent brev til filmbranchen i Hollywood. Her har de udtrykt bekymring over den voldelige handling i "Joker".

- Da vi hørte, at Warner Brothers ville udgive en film med titlen "Joker", som portrætterer karakteren i et sympatisk lys, måtte vi stoppe op, lyder det i brevet.

I filmen møder seerne Jokeren, før han bliver en skurk. Han er en meget deprimeret ung mand, der kæmper med en svær karriere som komiker. Og efter mange afvisninger og slag fra samfundet tager han sin skæbne i egne - meget voldelige - hænder.

I brevet påpeger de pårørende, at gerningsmanden i Aurora ligeledes var et "socialt isoleret individ, der følte sig uretfærdigt behandlet af samfundet".

De pårørende understreger i brevet, at de støtter ytringsfriheden og den kunstneriske frihed.

Men de opfordrer den amerikanske filmindustri til fremover at bruge sin platform til at gå imod våbenindustrien og støtte ofre for skyderier.

"Joker" løb tidligere i september med hovedprisen ved årets filmfestival i Venedig.

Filmen har premiere i danske biografer den 3. oktober.

/ritzau/AFP