En mor i den amerikanske stat Georgia har tilsyneladende svindlet sig til sin femårige søns handicapcheck i over to år.

Sønnen blev tvunget til at sidde i kørestol og bruge et rør til at indtage mad. Det oplyser tv-stationen WSBTV.

Den 34-årige Teresa Lynne Roth beskyldes for at lyve om sønnens sygdom. I løbet af bare to år har hun givet ham 28 unødvendige medikamenter.

Hun blev anholdt i hjemmet i Gainesville torsdag efter en efterforskning, der har varet i fire måneder. Der skriver avisen New York Post.

»Mellem januar 2016 og oktober 2018 har fru Roth påført sin søn unødvendig fysisk og mental smerte ved at lade ham tage unødvendig medicin og spille hasard med hans helbred,« fortalte betjenten Scott Ware til tv-stationen.

Det hele begyndte med, at barnet blev indlagt på et børnehospital i Atlanta.

Lægerne behandlede den dengang treårige dreng for adskillige sygdomme, der alle viste sig at være opdigtede.

Da lægerne begyndte at blive mistænksomme, gav de myndighederne besked, og i oktober 2018 blev moderen anholdt.

Barnet havde tilsyneladende en ilt-tank til rådighed, han blev madet gennem et plastikrør og sad i kørestol, oplyser politiet.

»Det er meget forvirrende. Det er ikke normalt,« fortalte Scott Ware tv-stationen.

Drengen er blevet placeret hos en plejefamilie, efter der blev indgivet klage over Roth i oktober sidste år.

Hun kan nu se frem til en tiltale for at behandle sin søn umenneskeligt, og hun sidder stadig i fængsel med en kaution på 110.000 kroner.