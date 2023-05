Eftersøgningen af en 15-årig dreng, som tirsdag forsvandt i en oversvømmet grotte i New Zealand, har fået en tragisk slutning.

Onsdag morgen lokal tid har politiet fundet liget af en dreng. Fundet blev gjort i grotten Abbey Caves, hvor en 15-årig gymnasieelev forsvandt fra en skoleudflugt, da grotten på grund af uvejr tog vand ind.

Det skriver politiet selv i en udtalelse.

Ifølge NZ Herald er der tale om den 15-årig dreng. Efterforskningsleder Tony Hill siger, at han ikke vil gå ind i spekulationer om, hvad der er sket.

Men han kalder det en »tragisk hændelse«.

»Vi erkender, at denne hændelse har været meget foruroligende for skolen og det bredere samfund, og at der er en række spørgsmål, som offentligheden vil have.«

»I øjeblikket er politiets fokus på at støtte de berørte, og vi minder folk om ikke at komme med antagelser om, hvad der er sket.«

Den 15-årig dreng blev meldt savnet, efter en gymnasieklasse bestående af 15 elever samt to lærere kom problemer i grotten tirsdag morgen lokal tid.

Det voldsomme vejr fortsætter i New Zealand onsdag. Foto: MetService. Vis mere Det voldsomme vejr fortsætter i New Zealand onsdag. Foto: MetService.

Et massivt regnvejr begyndte, og det medførte oversvømmelser flere steder i grotten, og det lykkedes ikke drengen at komme ud.

De 16 andre nåede ud.

»Vores tanker går til familien og det forsvundne barn – og alle dem, som er involveret i gruppeudflugten og på skolen,« sagde Tony Hill tirsdag.

Ifølge NZ Herald har forældrene til den afdøde kritiseret skolen for at sende eleverne afsted på udflugten til grotten, når der var advarsler om voldsomt vejr i området.

Den lokale borgmester, Vince Cocurullo, har ikke villet udtale sig om, hvorvidt det var forsvarligt for skolen at tage afsted:

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er noget, skolen skal igennem og virkelig diskutere med forældrene,« siger han.

Myndighederne er gået i gang med at undersøge den endelige dødsårsag.