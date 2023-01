Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Deres videoer bliver fortsat delt, selvom de begge er døde, og deres TikTok-konto er lukket. Nu kommer politiet med en kraftig opfordring.

Tvillingesøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen døde begge søndag den 8. januar. Formentligt af en overdosis. I et halvt år forud for deres tragiske død, havde de delt mange videoer – primært på TikTok.

Til VG siger Benedicte Granrud. der er politiadvokat i politidistrikt Øst:

»Nu er deres konto lukket og vi vil opfordre børn og unge til ikke at dele dem mere af respekt for søstrene og af hensyn til de pårørende.«

De 16-årige søstre boede på Fossumkollektivet, som er et behandlingssted for unge med misbrugsproblemer.

De sociale myndigheder forsøgte umiddelbart efter dødsfaldene at få lukket pigernes TikTok-konti, og politiet rykkede også for det. Men først tre dage efter skete det, da familie til pigerne henviste sig til TikTok.

Men inden kontoen blev spærret, blev videoerne spredt til et større publikum – også af TikTok selv via en funktion, der hedder 'til dig.' Herigennem deles videoer, som TikTok mener, at brugeren kan være interesseret i. Også selvom brugeren ikke selv har gjort noget for at opsøge den.

»Det er beklageligt, at kontoen ikke blev lukket tidligere. Vores erfaring med TikTok er, at de følger vores anmodninger, men at det desværre ofte tager noget tid at udført lukningen,« siger politiadvokaten Granrud.

De sociale myndigheder i Norge udtrykker bekymring for, at indholdet af videoer med de afdøde kan have en smittende effekt hos andre unge.