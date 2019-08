Det er dumt at skille sig af med et brugt køleskab ved at smide det ned ad en bjergskråning.

Men det er heller ikke smart at filme hændelsen og lægge optagelsen på det sociale medie Twitter.

Det må en ung mand fra Almeria-provinsen i det sydlige Spanien erkende.

Ifølge Jyllands-Posten morede manden og hans kammerat sig med en række hånlige kommentarer om genbrug, mens de læssede det tunge køleskab ud fra en hvid varebil og over autoværnet, inden det glider ned ad den stenede skråning.

Videoklippet blev efterfølgende delt mange tusind gange på sociale medier, og kom også til politiets kendskab.

Her havde efterforskerne ikke det store besvær med at finde frem til miljøsvinenes identitet, da både varebilens nummerplade og den ene mands ansigt var fuldt synlige.

Manden viste sig at arbejde i en lokal hvidevarebutik, hvorfra han nu er blevet fyret.

Men i første omgang bad politiet ham også om at trække det tunge køleskab op fra bjergskråningen igen - angiveligt sammen med den anden gerningsmand.

Og formentlig ikke uden en vis tilfredshed har det lokale mandskab fra det spanske Guardia Civil optaget og offentliggjort en video af de to mænds slidsomme opgave på den stejle bjergskråning i den spanske sol.

Gerningsmanden kan ifølge Jyllands-Posten se frem til en heftig bøde for miljøsvineriet, og desuden har politiet indledt en efterforskning af hans nu tidligere arbejdsplads for at få undersøgt, hvad virksomhedens praksis har været for at skaffe sig af med brugte hvidevarer.