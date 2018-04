Politiet i Oman mistænker ikke, at der er sket en forbrydelse i forbindelse med den verdenskendte musiker Aviciis død.

Det oplyser politiet i Oman til SVT Nyheder.

Politiet siger samtidig til mediet, at man ved, hvad der er sket, men ikke ønsker at dele de oplysninger med medierne.

»Vi har alle de oplysninger, vi ved hvad der skete, men vi slipper det ikke til medierne,« siger en politibetjent i sagen til SVT Nyheder.

Til den svenske avis Expressen siger politiet dog, at man inden for kort tid vil komme med mere information om dødsfaldet.

»Vi vil arbejde videre med sagen, og vil være i stand til at give oplysninger inden for kort tid. Dette er et prioriteret tilfælde,« siger en talsmand for politiet i Muscat til mediet.

Den 28-årige Tim Berglinger, der er bedre kundt under kunstnernavnet Avicii, blev fredag eftermiddag fundet død i Omans hovedstad, Muscat.

Den svenske dj er særligt kendt for sangene 'Hey Brother', 'Wake Me Up' og 'Levels', som strøg til tops på hitlisterne verden over, og han har i mange år været betragtet som en af verdens førende dj's. Kort inden sin død blev han nomineret til en Billboard Music Award for bedste dance/elektroniske album, og i et opslag på Facebook takker han den 17. april for nomineringen.

ARKIVFOTO. Foto: Lucy Nicholson ARKIVFOTO. Foto: Lucy Nicholson

Tim Bergling slog igennem tilbage i 2010 med 'Seek Bromance'. Siden blev det til succes på succes på succes for den svenske dj, som overraskede alle sine fans, da han for to år siden i et åbent brev oplyste, at han havde besluttet sig for at stoppe med at turnere.

»Jeg ved, at jeg er velsignet ved at kunne rejse verden rundt og optræde, men jeg har for lidt tid til livet til den ægte person bag artisten,« skrev han dengang.

Han uddybede det ikke mere, men i et senere interview med The Hollywood Reporter forklarede han, at han stoppede af helbredsmæssige årsager.

»Det var nødvendigt for mig af hensyn til mit helbred. Scenen var ikke noget for mig. Men det var ikke koncerterne eller musikken, det var alt det rundt om, som ikke rigtigt kom naturligt til mig. Alt det andet ved at være en kunstner. Jeg er generelt en mere indadvendt person. Det var meget hårdt, og det gav for meget negativ energi, tror jeg,« sagde han.

Avicii fortalte dog dengang, at beslutningen ikke var ensbetydende med, at han ville stoppe med at lave musik - blot stoppe med at turnere.

I kølvandet på verdensstjernens død er det strømmet ind med erklæringer fra mennesker verden over, for hvem Avicii betød meget. Heriblandt det svenske prinsepar, som fredag offentliggjorde en udtalelse, hvor de takkede Avicii for at gøre deres bryllupsdag i 2015 uforglemmelig ved at spille sin musik.