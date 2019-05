En mand fra Florida, USA, er meget opsat på at forsvare retten til offentligt at kunne tale frit.

Så opsat, at han nægter at fjerne et overføringsbillede på sin bil, hvor der står: 'Jeg spiser røv'.

Ifølge ham er det kun 'en flok sure æbler', der ikke kan lide hans sticker, og han agter fortsat med stolthed at lade den sidde på bilen!

Ifølge Dillon Shane Webb kæmper han for sin ret, ifølge det første tillæg til forfatningen, da han søndag nægtede at følge politiets ordre om at fjerne overføringsbilledet med de seksuelle undertoner fra sin Chevrolet.

Den 23-årige siger, at han ikke dyrker den specielle art, der beskrives i stickeren, men han er villig til at gå i fængsel for at beskytte dem, som siger, at de gør det.

»Jeg bliver nødt til at kæmpe for retten til at tale frit,« sagde Webb. »Det er nødvendigt holde den i live.« Det skriver New York Post.

Han købte overføringsbilledet sammen med en flok kammerater, som allesammen satte stickeren på deres biler. Han havde faktisk kørt rundt med teksten i ugevis på bilen, da han blev stoppet af politiet.

Han var bestemt ikke en af fansene – den politibetjent, som stoppede ham og bemærkede ordlyden, der var sat på bagenden af bilen.

Betjenten advarede Webb om, at den stred mod staten Floridas lov om obskønitet. Svaret fra Webb var, at der blot var tale om ord, siger politiet. Da han blev bedt om at fjerne ordet 'røv' fra stickeren, nægtede han med henvisning til forfatningen.

Han blev sat i fængsel i Columbia County Detention Facility i et par timer – og løsladt, da hans mor betalte kautionen på 2500 dollar (16.650 danske kr.).

»Hun støtter sin søn, som enhver anden mor ville gøre,« siger Webb.

Når han skal møde i retten igen den 21. maj, vil Webb køre i sin bil derhen. Den har stadig stickeren på bagenden.

»Det vil da være dumt andet,« som Webb siger.